Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Ναύπλιο το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, με μια νοσηλεύτρια που έχασε τη ζωή της εν ώρα υπηρεσίας.

Η 55χρονη πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η ανακοπή που υπέστη η γυναίκα, προκλήθηκε από έντονο επεισόδιο με Ρομά.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παραθέτοντας τα λόγια του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Βασίλη Μπαβέλλα, τόνισε ότι δεν ευθύνονται οι Ρομά για τον θάνατο της νοσηλεύτριας.

«Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους μας. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή:

«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες. Συλλυπητήρια στην οικογένεια της».

Το χρονικό της τραγωδίας

Χθες το απόγευμα, λοιπόν, μεταφέρθηκαν πέντε Ρομά, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο από τροχαίο ατύχημα.

Παρά το γεγονός ότι η δομή ήταν εκτός εφημερίας, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών βρίσκονταν εκείνη την ώρα μόλις δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το βαριά τραυματισμένο παιδί και δρομολόγησαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο του Άργους.

Σημειώνεται πως δεκάδες συνοδοί που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο άρχισαν να προκαλούν μεγάλη αναταραχή, φωνάζοντας και κλαίγοντας.

Το παραπάνω έντονο περιστατικό, σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, ήταν εκείνο που οδήγησε σε θάνατο την νοσηλεύτρια.