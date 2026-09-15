Σφοδρή επίθεση εναντίον της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, των δύο γιατρών που πλέον κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως υπάρχει κρατική ευθύνη για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Έπειτα χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς «κανονικούς απατεώνες», αναφερόμενος στη λειτουργία της παράνομης κλινικής τους στο Κολωνάκι. Όπως υποστήριξε, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο ιατρείο τους, φέρεται να έκρυβαν τον ιατρικό εξοπλισμό στο μπαλκόνι.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Ιωάννα Γάκα, ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ένας γιατρός χωρίς ειδικότητα μπορεί να διατηρεί ιατρείο, αλλά οι δυνατότητές του περιορίζονται στη συνταγογράφηση. Παράλληλα, χαρακτήρισε ανύπαρκτη ως ιατρική έννοια την «κβαντική ιατρική», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάτη.

Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της πλασμαφαίρεσης, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, ώστε σε περίπτωση επιπλοκής να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης και διάσωσης του ασθενούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο γιατροί δεν είχαν εξασφαλίσει συμφωνία με ιδιωτική κλινική για τη χρήση του μηχανήματος, ενώ υποστήριξε επίσης ότι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Τέλος, αναφερόμενος στον Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο υπουργός υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν είχε σχέση με τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αλλά ασχολούνταν με διατροφικά προγράμματα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά για τη δραστηριότητά του στην αποκαλούμενη κλινική της οδού Καρνεάδου.