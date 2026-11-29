Ένα απίθανο όσο και αναπάντεχο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/11) στον Γέρακα, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε μεγάλη λακούβα που δημιουργήθηκε από καθίζηση στο οδόστρωμα, στην οδό Ταϋγέτου.

Μετά το συμβάν, ο οδηγός εγκατέλειψε το ΙΧ αφήνοντας ένα σημείωμα στο παρμπρίζ του, προκειμένου να ενημερώσει για το συμβάν και να αποφύγει ενδεχόμενα προβλήματα με τις αρμόδιες Αρχές.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα κατασκευής δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση για το αν η τεράστια λακούβα στην οποία έπεσε το ΙΧ σχετίζεται με τις εργασίες ή προκλήθηκε από καθίζηση του δρόμου.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ