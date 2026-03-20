«Η ελληνική Πολιτεία έπραξε το καθήκον της, με επιμέλεια του Υπουργείου Εξωτερικών επέστρεψαν με ασφάλεια περισσότεροι από 2.000 Έλληνες πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ανακοίνωσή του σχετικά με τους επαναπατρισμούς από τη Μέση Ανατολή.

Ανέφερε δε πως πρόκειται για μια ζώνη, η οποία «περιελάμβανε περισσότερες από επτά χώρες σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ίσως τη δυσκολότερη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Η επιχείρηση αυτή συντελέστηκε με κάθε δυνατό μέσο», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών. «Με χερσαία μέσα από το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ, την Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο, με χερσαία μέσα, επίσης, από το Κουβέιτ, από το Μπαχρέιν, από το Κατάρ προς τη Σαουδική Αραβία. Αλλά και με μισθωμένα εναέρια μέσα. Με αεροσκάφη, τα οποία έφυγαν από πολλούς προορισμούς. Από το Ομάν, από τα Εμιράτα, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία».

Σημείωσε πως επρόκειτο για «μια επιχείρηση με εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία» και προσέθεσε πως ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η τελευταία επιχείρηση, η οποία περιλάμβανε ειδικούς όρους για τον επαναπατρισμό, έτσι ώστε να μπορούν στην πτήση να περιληφθούν και κατοικίδια ζώα συντροφιάς. «Έτσι, με τους 100 και πλέον επιβάτες είχαμε 45 ζώα συντροφιάς, τα οποία επαναπατρίστηκαν και αυτά».

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος στο σημείο αυτό», σημείωσε και επισήμανε πως ήταν η μοναδική πτήση, η οποία περιέλαβε τέτοιους ειδικούς όρους. «Είναι σημαντικό γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες του πλανήτη αυτού».

Ο κ. Γεραπετρίτης τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, και κατεξοχήν την κρυπτογραφική υπηρεσία και τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων που -όπως είπε- για «24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, τις τελευταίες 20 μέρες έχουν ήδη αποστείλει περισσότερα από 10.000 μηνύματα και έχουν κάνει ανάλογες κλήσεις». Ευχαρίστησε επίσης, το γραφείο του στο Υπουργείο Εξωτερικών και την Πολεμική Αεροπορία για τη συνδρομή της με 2 C-130, τις διπλωματικές αποστολές στην εμπόλεμη ζώνη, «τις πρεσβείες και τα προξενεία μας, τα οποία με τρόπο ακάματο λειτούργησαν έτσι ώστε να επιτελέσουν αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο, σε μια πραγματικά πολεμική συνθήκη».

«Όπως επίσης και 7 άτομα από το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία έφυγαν από την Αθήνα για να κατευθυνθούν προς το Άμπου Ντάμπι μέσα στον πόλεμο για να ενισχύσουν την προσπάθεια της πρεσβείας μας στο Άμπου Ντάμπι», ανέφερε και κατέληξε: «Θα ήθελα οι Έλληνες πολίτες οπουδήποτε στη γη και με οποιεσδήποτε συνθήκες να αισθάνονται ασφάλεια ότι η πατρίδα θα στέκεται πάντοτε δίπλα τους».

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ