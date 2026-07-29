Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε στη Γερμανία, αφήνοντας άναυδους τους κατοίκους της περιοχής αλλά και όσους είδαν το σχετικό οπτικό υλικό.

Κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή, ένα δέντρο κατέρρευσε εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και έπεσε πάνω σε ενεργό καλώδιο ηλεκτροδότησης. Αμέσως προκλήθηκε βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα το δέντρο να τυλιχθεί στις φλόγες.

Φλόγες στον ρυθμό του ρεύματος

Το στοιχείο όμως που έκανε το περιστατικό μοναδικό -και ιδιαίτερα τρομακτικό- ήταν ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η πυρκαγιά.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, οι φλόγες δεν έκαιγαν σταθερά, αλλά έμοιαζαν να «πάλλονται» ρυθμικά. Η αυξομείωση της ενέργειας στη φωτιά ακολουθούσε με ακρίβεια τις μεταβολές της ηλεκτρικής τάσης που περνούσε εκείνη την ώρα μέσα από το καλώδιο.

Το απόκοσμο αυτό θέαμα προκάλεσε την άμεση προσοχή των περιοίκων, οι οποίοι παρακολουθούσαν ένα φαινόμενο που έμοιαζε με επιστημονική φαντασία, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον τεράστιο κίνδυνο που εγκυμονούν τα πεσμένα καλώδια υψηλής τάσης κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας.