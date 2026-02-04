Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας, εκτυλίχθηκε σε περιφερειακό συρμό στη Γερμανία, με τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 36χρονου ελεγκτή εισιτηρίων.Δράστης φέρεται να είναι ένας 26χρονος Έλληνας υπήκοος, ο οποίος επιτέθηκε βάναυσα στον εργαζόμενο, κατά τη διάρκεια του ελέγχου εισιτηρίων.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (2/2), λίγα λεπτά μετά από την αναχώρηση περιφερειακού τρένου, από τον σταθμό του Λάντστουλ. Ο ελεγκτής, Σερκάν Τσ., πατέρας δύο παιδιών, πραγματοποιούσε έλεγχο εισιτηρίων σε τέσσερις επιβάτες, ηλικίας 20 έως 30 ετών. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι ένας από αυτούς, δεν διέθετε εισιτήριο, γεγονός που προκάλεσε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο 26χρονος σηκώθηκε από τη θέση του, απώθησε τον ελεγκτή και τον απείλησε. Παρά την προσπάθεια συναδέλφου του θύματος να ηρεμήσει τα πνεύματα, όταν ο ελεγκτής ζήτησε από τον επιβάτη να αποβιβαστεί, εκείνος άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι.

Ο 36χρονος κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι, ενώ επιβάτες ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Η ομοσπονδιακή αστυνομία έφτασε στο σημείο περίπου δέκα λεπτά αργότερα και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνηψης εντός του τρένου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, υποκύπτοντας στα τραύματά του, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (4/2), όπως επιβεβαίωσε η εισαγγελία, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας, η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, ο άνδρας συνελήφθη άμεσα μετά το συμβάν και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή του. Εις βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι πρόκειται για Έλληνα πολίτη χωρίς μόνιμη κατοικία στη Γερμανία.

Σε ανακοίνωσή της μετά το τραγικό συμβάν, η επικεφαλής της Deutsche Bahn, Έβελιν Πάλα, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, κάνοντας λόγο για έναν απολύτως αδικαιολόγητο και βίαιο θάνατο. Απηύθυνε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του θύματος, τονίζοντας ότι τέτοια περιστατικά βίας εγείρουν σοβαρά ερωτήματα που η κοινωνία και η πολιτεία, οφείλουν να απαντήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας BILD, στις 15:00 θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε ολόκληρη τη Γερμανία, με σχετικές ανακοινώσεις σε σταθμούς και συρμούς, στη μνήμη του αδικοχαμένου ελεγκτή.