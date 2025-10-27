Με μερικές εξάδες μπύρες και τραπέζια μέσα στη θάλασσα, Γερμανοί στρατιωτικοί της νατοϊκής δύναμης του Πεδίου Βολής Κρήτης, οργάνωσαν την Κυριακή (26/10), το απόγευμα, μια μικρή γιορτούλα στο Μαράθι, προκαλώντας την περιέργεια μικρών και μεγάλων, καθώς. τόσο η παραλία, όσο και οι ταβέρνες ήταν γεμάτες κόσμο.

Μάταια ρωτούσε ο ένας τον άλλον να εξηγήσει το πρωτοφανές αυτό θέαμα. Μερικά παιδιά έσπευσαν να πουν πως γυρίζεται ταινία, ενώ κανείς από τους αρμόδιους δεν ήταν σε θέση να δώσει απαντήσεις, αφού κανείς δεν είχε κάποια ενημέρωση.

Ακόμα και το Λιμεναρχείο Χανίων, όχι μόνο δεν είχε δώσει άδεια, αλλά δεν είχε λάβει καν αίτημα για κάποια άδεια. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να χορηγήσει άδεια για κάτι τέτοιο;

Αρκετές ώρες αργότερα, έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για ένα άτυπο «octoberfest», το φεστιβάλ μπύρας που γίνεται τέτοια εποχή σε περιοχές της Γερμανίας, με πιο φημισμένο αυτό του Μονάχου, το οποίο οι στρατιωτικοί ήθελαν να καταγράψουν σε βίντεο και να μοιραστούν με τους ομοεθνείς τους.

Προφανώς, οι εθνικές παραδόσεις και τα έθιμα του κάθε λαού πρέπει να γίνονται σεβαστά, όπως και η ανάγκη των πολιτών να τα τιμήσουν όταν είναι στο εξωτερικό, όμως είναι εξίσου αυτονόητο ότι αυτό οφείλει να εντάσσεται στο πλαίσιο του Νόμου, με σεβασμό στην χώρα που τους φιλοξενεί και στο φυσικό περιβάλλον, και τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, κάτι που άλλωστε είναι δεδομένο στις χώρες από όπου προέρχονται.

Γλεντάκια στην παραλία, τσαμπουκάδες στο λιμάνι, χαμηλές πτήσεις αεροσκαφών πάνω από κατοικημένες περιοχές, τραντάγματα και δυνατοί κρότοι και ένα σωρό άλλα «μυστηριώδη» γεγονότα, είναι συνυφασμένα πλέον με την παρουσία των αμερικανονατοϊκών στα Χανιά, κάνοντας τους πολίτες να αναρωτιούνται, να ανησυxούν, να αγανακτούν και σπάνια να παίρνουν απαντήσεις.

H εξήγηση βέβαια είναι απλή, και δεν είναι άλλη από την εντύπωση Αμερικανών και Νατοϊκών δυνάμεων ότι … δεν χρωστούν καμία εξήγηση στην τοπική κοινωνία, εντύπωση η οποία έχει καλλιεργηθεί μέσα στα χρόνια και διαιωνίζεται με τις ευλογίες των τοπικών Αρχών, που τους επιτρέπουν να δρουν ανεξάρτητα από τους νόμους και τις διαδικασίες και χωρίς συνέπειες.

Καλές οι συμμαχίες στο όνομα της ειρήνης και της ασφάλειας, αλλά … ακόμα και οι πιο φανατικοί φιλονατοϊκοί θα συμφωνήσουν ότι άλλο «ευκολία», άλλο «συμμαχία», άλλο «δουλοπρέπεια» και άλλο … μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δίνετε.

Πηγή: zarpanews.gr

Π.Π.