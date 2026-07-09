Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ηθική και έμπρακτη αναγνώριση της σχολικής αριστείας των παιδιών των στελεχών, αναλαμβάνει η ηγεσία του Στρατού Ξηράς.

Πιο συγκεκριμένα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανοίγει τη διαδικασία για την απονομή βραβείων στους μαθητές και τις μαθήτριες που πρώτευσαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026, εφόσον είναι τέκνα είτε του στρατιωτικού, είτε του πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με το kranosgr.com, όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το ΓΕΣ, δικαίωμα συμμετοχής στη βράβευση έχουν όλοι οι έφηβοι που φοίτησαν στη Δευτέρα και την Τρίτη τάξη του Λυκείου, ανεξάρτητα από το αν πήγαν σε δημόσιο ή ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Μοναδική προϋπόθεση για να λάβουν οι αριστούχοι αυτή την τιμητική διάκριση είναι να ανήκει τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς τους στις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του Γενικού Επιτελείου.

Ως βάση βαθμολογίας για τη βράβευση έχει καθιερωθεί ο βαθμός 18,1, ενώ στους αριστούχους μαθητές θα χορηγηθεί χρηματικό ποσό ύψους 320 ευρώ.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται τέκνα εν ενεργεία στρατιωτικών ή υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ, αποστράτων στρατιωτικών, των οποίων η αποστρατεία συντελέστηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2025-2026, καθώς και τέκνα στρατιωτικών ή υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ που φονεύθηκαν ή απεβίωσαν σε διατεταγμένη ή μη, υπηρεσία.

Επίσης, προβλέπονται κατηγορίες για τέκνα Δόκιμων Εφέδρων Αξιωματικών ή οπλιτών θητείας που φονεύθηκαν σε διατεταγμένη υπηρεσία, καθώς και αποστράτων στρατιωτικών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής διαταγής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2026 αναφορά – αίτηση, μαζί με έλεγχο επίδοσης ή Απολυτήριο Λυκείου, στο οποίο να αναγράφονται ευδιάκριτα το ονοματεπώνυμο του μαθητή και ο βαθμός.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να ελέγξουν τις προϋποθέσεις βράβευσης και να προωθήσουν τα στοιχεία μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2026, ενώ τα ΚΤΣ – ΚΤΕΘ θα υποβάλουν στο ΓΕΣ/Δ3 μέχρι την 20ή Νοεμβρίου 2026 τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων για την έκδοση της ανάλογης διαταγής πίστωσης.

Για εκπρόθεσμες αιτήσεις προβλέπεται μεταγενέστερη διαδικασία, από 11 Ιανουαρίου 2027 έως 26 Φεβρουαρίου 2027.

Το ΓΕΣ ζητά την έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην υποβολή των αιτήσεων.