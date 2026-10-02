Στη δημοσιότητα έδωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού οπτικοακουστικό υλικό, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο και το υψηλό φρόνημα των στελεχών της Εθνοφυλακής.

Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ΓΕΣ αποτύπωσε τις πρόσφατες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν σε ακριτικές και καίριες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Εκπαίδευση σε ρεαλιστικές συνθήκες σε Κοζάνη και Σέρρες

Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση έλαβε χώρα το διήμερο 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2026, εντός της Περιοχής Ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ). Οι ασκήσεις επικεντρώθηκαν στις περιοχές της Κοζάνης και των Σερρών, όπου οι Εθνοφύλακες κλήθηκαν να εκτελέσουν απαιτητικά σενάρια κάτω από συνθήκες που προσομοιάζουν απόλυτα το πραγματικό πεδίο επιχειρήσεων.

Σταθερή ετοιμότητα και επιχειρησιακή ικανότητα

Με το σύνθημα «Πάντα Έτοιμοι», το Γενικό Επιτελείο Στρατού υπογραμμίζει τη διαρκή μέριμνα για τη διατήρηση της μάχιμης ικανότητας και της εγρήγορσης των δυνάμεων.

Η ενεργός συμμετοχή και η συνεπής εκπαίδευση του τοπικού δυναμικού επιβεβαιώνουν την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα που χαρακτηρίζει τις μονάδες της Εθνοφυλακής στη Βόρεια Ελλάδα.