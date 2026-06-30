Ένα ισχυρό μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτροπής προς πάσα κατεύθυνση επέλεξε να στείλει το Γενικό Επιτελείο Στρατού μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Με τη φράση «Αόρατοι στη Θάλασσα, Έτοιμοι Παντού, Στην Πρώτη Γραμμή του Αιγαίου», το ΓΕΣ αποτυπώνει ανάγλυφα την καθημερινή προσπάθεια, την υψηλή εκπαίδευση και το φρόνημα των στελεχών που επαγρυπνούν στην ευαίσθητη περιοχή του αρχιπελάγους, διασφαλίζοντας την εθνική ακεραιότητα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν περιορίζεται μόνο στο γραπτό μήνυμα, αλλά συνοδεύεται και από ένα ιδιαίτερα προσεγμένο και δυναμικό βίντεο, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση και συγκεντρώνει πλήθος αντιδράσεων από τους χρήστες του διαδικτύου.

Μέσα από τα πλάνα προβάλλεται η έντονη δραστηριότητα, οι απαιτητικές ασκήσεις και η διαρκής ετοιμότητα των μονάδων που επιχειρούν στα νησιά του Αιγαίου.