Η προσαρμογή στις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης αποτελεί κύριο στόχο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, με τον θεσμό της εφεδρείας να αναβαθμίζεται διαρκώς. Ένα νέο οπτικοακουστικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον εκσυγχρονισμό της επιχειρησιακής προετοιμασίας των πολιτών που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στην άμυνα της χώρας.

Το πρόσφατο πρόγραμμα εντατικής μετεκπαίδευσης, το οποίο διεξήχθη τον Οκτώβριο σε κομβικά στρατόπεδα της επικράτειας, όπως στον Αυλώνα, το Λιτόχωρο και τη Νάουσα, εστίασε σε ρεαλιστικά σενάρια. Οι έφεδροι είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με νέες τεχνολογίες και τακτικές που κυριαρχούν σήμερα στα διεθνή μέτωπα. Ένα από τα πιο κρίσιμα αντικείμενα της εκπαίδευσης ήταν η σωστή χρήση αλλά και η έγκαιρη αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροχημάτων, γνωστών ως ΣμηΕΑ, τα οποία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η απαιτητική εκπαίδευση σύμφωνα με το ΓΕΣ, ολοκληρώθηκε με μια συμβολική και ουσιαστική κίνηση αναγνώρισης, καθώς η στρατιωτική ηγεσία προχώρησε στην απονομή του ειδικού διακριτικού σήματος του Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου σε όλους τους συμμετέχοντες, επιβραβεύοντας έτσι τον ζήλο και την έμπρακτη αφοσίωσή τους.

Τι αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού:

«Στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», πραγματοποιήθηκε μετεκπαίδευση Εφέδρων Οπλιτών στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1ο ΚΕΜΕΦ) στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας και στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών (Β΄ ΜΚ/Δ) στη Νάουσα. Η εκπαίδευση περιέλαβε αντικείμενα Α΄ Βοηθειών στη μάχη (TCCC), χρησιμοποίησης και αντιμετώπισης των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και χρήσης εξομοιωτών βολής με σκοπό την εξάσκηση των εφέδρων σε ρεαλιστικά σενάρια και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου».