Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) υπό την ονομασία «Δυναμική Αντίδραση – 2/26». Οι προγραμματισμένες στρατιωτικές δραστηριότητες έλαβαν χώρα το διήμερο 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2026, στις περιοχές ευθύνης δύο καίριων σχηματισμών του Στρατού Ξηράς.

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, στη συντονισμένη αυτή επιχειρησιακή εκπαίδευση ενεπλάκησαν ενεργά η 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία «Αδριανούπολη» και η 10η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία «Χ ΜΠ». Στα γυμνάσια συμμετείχε ευρύ φάσμα μέσων και στελεχών, με την ουσιαστική συνδρομή και την παρουσία μελών της Εθνοφυλακής.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων εξετάστηκαν επιχειρησιακά αντικείμενα με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Σχηματισμών.

Τις ασκήσεις της 10ης Μ/Π ΤΑΞ και της 9ης Μ/Π ΤΑΞ, παρακολούθησαν ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας/ NRDC-GR (ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR) Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης και ο Υποδιοικητής της ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR Υποστράτηγος Νικόλαος Γαλλιός αντίστοιχα.