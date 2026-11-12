Με τη συμμετοχή τμημάτων και μέσων της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ», της 44 Στρατιωτικής Διοίκησης «ΤΑΛΩΣ», της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ» και ζεύγους αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεωργίου Κωστίδη, η τελική φάση της άσκησης «ΜΙΝΩΑΣ – 2026».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΣ, η άσκηση έλαβε χώρα στην περιοχή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο της Κρήτης, ενώ σκοπός της άσκησης ήταν, η εξάσκηση του προσωπικού, των εφέδρων και των εθνοφυλάκων σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, με τη χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροχημάτων, η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας, καθώς και η προαγωγή της διαλειτουργικότητας και της κοινής επιχειρησιακής αντίληψης, υπό συνθήκες σύγχρονου πολέμου.

Η «ΜΙΝΩΑΣ – 2026» είναι άσκηση μικρής κλίμακας μερικής ανάπτυξης δυνάμεων, απλής ενέργειας, Α/Μ λόχου και περιέλαβε τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εξάλειψης εχθρικού αεροπρογεφυρώματος, καθώς και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών κατά ζωτικών εθνικών εγκαταστάσεων.

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Μαρινάκης Γιώργης, ο Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίος, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου Λιονή Μαρία, όπως επίσης εν ενεργεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.