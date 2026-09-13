Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το νέο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης για τους εφέδρους οπλίτες, στο πλαίσιο της «Ενεργού Εθελοντικής Εφεδρείας».

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, το πρόγραμμα εκπαίδευσης διήρκεσε από τις 7 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026 και κάλυψε καίρια αντικείμενα επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η παρουσία και η συμμετοχή των εφέδρων επικεντρώθηκαν σε τρία κομβικά σημειακά κέντρα της χώρας: στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1 ΚΕΜΕΦ) στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς και στις εγκαταστάσεις της Β΄ Μοίρας Καταδρομών (Β΄ ΜΚ/Δ) στη Νάουσα.

Η εκπαίδευση περιέλαβε αντικείμενα Α΄ Βοηθειών στη μάχη (TCCC), χρησιμοποίησης και αντιμετώπισης των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και χρήσης εξομοιωτών βολής με σκοπό την εξάσκηση των εφέδρων σε ρεαλιστικά σενάρια και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σημειώνεται πως με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου»