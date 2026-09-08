Οπτικοακουστικό υλικό έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το οποίο δείχνει μέρος της απαιτητικής εκπαίδευσης που έλαβαν οι μελλοντικοί αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς.

Με σύνθημα «Άλμα στο μέλλον», το βίντεο αναδεικνύει την προετοιμασία, την πειθαρχία και την αποφασιστικότητα των Ευελπίδων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) και των Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή Στατικού Ιμάντα.

Σύμφωνα με το ΓΕΣ, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και το μάχιμο πνεύμα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.