Η Γενική Επιθεώρηση Στρατού πραγματοποίησε στην έδρα της διημερίδα με θέμα «Διασφάλιση ποιότητας στην παρεχόμενη στρατιωτική εκπαίδευση από τον Στρατό Ξηράς».

Σύμφωνα με το ΓΕΣ, σκοπός της διημερίδας ήταν,η επιμόρφωση του αρμοδίου προσωπικού Σχολών, Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχηματισμών σε θέματα διασφάλισης ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η εξοικείωσή του με τις σχετικές διαδικασίες, καθώς επίσης και η ανάπτυξη κοινής αντίληψης και ενιαίου πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.