Μήνυμα αποτροπής και υψηλής επαγρύπνησης εκπέμπει το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Με μια στοχευμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το φρόντισε να υπενθυμίσει στο ευρύ κοινό την αδιάλειπτη παρουσία και την άρτια προετοιμασία των τμημάτων εθνοφυλακής, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής άμυνας.

Κάτω από το κεντρικό σύνθημα «Πάντα Έτοιμοι», το οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τις πρόσφατες δραστηριότητες των μονάδων. Οι συγκεκριμένες στρατιωτικές ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στην ευαίσθητη περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΑΑΜ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου). Εκεί, οι εθνοφύλακες κλήθηκαν να αποδείξουν έμπρακτα τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους, εκτελώντας με απόλυτη ακρίβεια τις διαταγές και τα σχέδια της διοίκησης.

Αυτό που ξεχωρίζει στις συγκεκριμένες ασκήσεις είναι η έμφαση που δόθηκε στην προσομοίωση καταστάσεων μάχης, προκειμένου η εκπαίδευση να διεξαχθεί σε απόλυτα ρεαλιστικές συνθήκες. Μέσα από αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, ο στρατιωτικός μηχανισμός δοκιμάζει στην πράξη τα αντανακλαστικά και τις αντοχές του προσωπικού. Το τελικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την άριστη επιχειρησιακή ικανότητα και τη διαρκή ετοιμότητα των εθνοφυλάκων, οι οποίοι αποδεικνύουν καθημερινά ότι μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα απέναντι σε οποιαδήποτε πιθανή πρόκληση.