Μια ουσιαστική ματιά στην καθημερινότητα και τον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής θητείας προσφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού μέσα από το πρόσφατο οπτικοακουστικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα.

Με κεντρικό άξονα το μήνυμα ότι η κατάρτιση δεν σταματά αλλά προσαρμόζεται διαρκώς στα δεδομένα της εποχής, η στρατιωτική ηγεσία αποτυπώνει το πώς διαμορφώνεται πλέον η επιχειρησιακή προετοιμασία των νέων που υπηρετούν τη χώρα.

Εστίαση σε σύγχρονες δεξιότητες και νέες μεθόδους

Το πρόγραμμα για τους στρατεύσιμους εμπλουτίζεται πλέον με αντικείμενα που ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά πλαίσια, στοχεύοντας στην καλλιέργεια εξειδικευμένων ικανοτήτων. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι οπλίτες να έρχονται σε επαφή με πρακτικές γνώσεις και τεχνογνωσία που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σημερινού περιβάλλοντος ασφαλείας, καθιστώντας τον χρόνο της θητείας παραγωγικό και ουσιαστικό.