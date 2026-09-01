Με ένα νέο βίντεο το Γενικό Επιτελείο Στρατού επιχειρεί να προσελκύσει νέες και νέους στις τάξεις των Επαγγελματιών Οπλιτών.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΓΕΣ μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες που πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια, διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα ανά ειδικότητα και κρίνονται κατάλληλοι από υγειονομικής και σωματικής άποψης.

Η στελέχωση του Στρατού Ξηράς με νέο εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς οι νέοι ΕΠΟΠ θα καλύψουν κρίσιμες υπηρεσιακές ανάγκες σε σχηματισμούς και μονάδες της επικράτειας.