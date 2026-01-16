Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά… έντεκα αδικήματα, αντιμετωπίζει η σπείρα που έκλεβε μίνι μάρκετ και βενζινάδικα, με ένα γνωστό μοντέλο να είναι ανάμεσα στα μέλη της.

Το πρωί της επόμενης Δευτέρας, τα μέλη της θα περάσουν την πόρτα των ανακριτικών αρχών για:

-Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για διάπραξη κακουργημάτων (ληστειών και διακεκριμένης οπλοφορίας).

-Ληστεία από κοινού και κατά μόνας κατά συρροή.

-Συνέργεια στη ληστεία.

-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο κατά εξακολούθηση.

-Διευκόλυνση ή υποβοήθηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

-Επικίνδυνη σωματική βλάβη.

-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου.

-Παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση (με πυροβόλο και μαχαίρι).

-Παράνομη κατοχή όπλου (μαχαίρι).

-Οπλοχρησία.

-Προμήθεια και κατοχή ποσότητας ναρκωτικών προς ιδία αποκλειστικώς χρήση .

Ο χρόνος δράσης της σπείρας εκτιμάται ότι ήταν από τις αρχές Αυγούστου, και συγκεκριμένα από τις 5 Αυγούστου μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου, την ημέρα που τους συνέλαβαν οι αρχές.

Γνωστό μοντέλο, μέλος της σπείρας

Σημειώνεται ότι γνωστό μοντέλο και τηλεοπτική ψυχοθεραπεύτρια συνελήφθη για την εμπλοκή της στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι – μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η 31χρονη Μαρία Δανάη Σ., η οποία στα τηλεοπτικά πάνελ ήταν γνωστή ως Δ.Π. και εμφανιζόταν ως ψυχοθεραπεύτρια.

Το χρονικό των συλλήψεων

Για την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 5 μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και η 31χρονη Μαρία Δανάη Σ. καθώς και 4 άνδρες ηλικίας, 58, 46, 33 και 32, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας άντρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 46χρονος που συνελήφθη είχε συμμετοχή στη δολοφονία των αστυνομικών της ΔΙΑΣ στου Ρέντη το 2011 και είχε φυλακιστεί.

Αναφορικά με την εμπλοκή του μοντέλου στην υπόθεση, πληροφορίες αναφέρουν πως είχε ρόλο «μεταφορέα», ήταν δηλαδή εκείνη που φέρεται να οδηγούσε το όχημα διαφυγής της συμμορίας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η συμμορία ξεκίνησε τη δράση της από τον Αύγουστο του 2025 «χτυπώντας» βενζινάδικα και μίνι μάρκετ σε Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυρους, Καματερό, Μεταμόρφωση, ‘Αγιο Στέφανο, στο κέντρο της Αθήνας και στο Παλαιό Ψυχικό.

Δείτε βίντεο με τη δράση της σπείρας:

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με τον 32χρονο, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε καταστήματα μίνι-μάρκετ, όπου με την απειλή περίστροφου και σε κάποιες περιπτώσεις μαχαιριού σε βάρος των υπαλλήλων, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια για να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους. Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους, όπως υπογραμμίζεται από την ΕΛΑΣ, αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση τραυμάτισαν τον υπάλληλο καταστήματος με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Τα 3 υπόλοιπα μέλη της συμμορίας -ανάμεσά τους κατά της ΕΛ.ΑΣ. και το γνωστό μοντέλο- κατά τη διάπραξη των ληστειών, παρείχαν την απαραίτητη συνδρομή στον 46χρονο και τον 32χρονο μεταφέροντάς τους με οχήματα της ιδιοκτησίας τους στα καταστήματα για τη διάπραξη των ληστειών ενώ τους περίμεναν έξω από αυτά προκειμένου να τους παραλάβουν μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και να διαφύγουν.