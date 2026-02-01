Οι ανιχνευτές διαρροής υγραερίου (LPG/προπανίου) σε εργοστάσια είναι κρίσιμα συστήματα ασφαλείας για την πρόληψη εκρήξεων, όπως έδειξε η τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει, στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο δεν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής αερίου. Όμως οι εργαζόμενοι εδώ και καιρό παραπονιούνταν για μια περίεργη μυρωδιά.

Πηγές που έχουν γνώση του θέματος, τονίζουν στη «Ζούγκλα» πως εάν στο υπόγειο υπήρχαν ανιχνευτές υγραερίου, τότε η κατάσταση θα ήταν διαφορετική, αφού οι ενδείξεις τους προφανώς και θα είχαν κινητοποιήσει τους υπευθύνους.

Πόσο όμως κοστίζει ένας τέτοιος ανιχνευτής ; Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το κόστος μιας τέτοιας συσκευής κυμαίνεται από 70 ευρώ ενώ μπορεί να φτάσει και τα 120 ευρώ ανά συσκευή.

Δηλαδή, με λίγα λόγια, εάν είχαν τοποθετήσει έναν ανιχνευτή των 70 ευρώ, τα πράγματα σήμερα θα ήταν τελείως διαφορετικά.