Για ανθρωποκτονία και παράβαση του νόμου περί όπλων είχε φυλακιστεί ο Βούλγαρος που δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου, στο Περιστέρι.

Οι έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σκότωσαν τον 37χρονο έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Μπουρνάζι συνεχίζονται, όμως σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ήταν μέσα στο κατάστημα με μια γυναίκα λίγο πριν το συμβάν.

Ο δράστης φαίνεται να τον πλησίασε και να του είπε: «Έλα έξω να μιλήσουμε», στο οποίο ο Βούλγαρος αποκρίθηκε: «Έλα μέσα καλύτερα, να καθίσουμε και να τα πούμε».

Εν τέλει, το θύμα – που είχε εκτίσει την ποινή τους στις φυλακές της Λάρισας – βγήκε έξω και τότε, τον μαχαίρωσαν.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Περιστέρι. Όλα ξεκίνησαν στις 3:00, όταν ο άνδρας από τη Βουλγαρία, που διασκέδαζε σε κλαμπ, βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 37χρονος άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο, καθώς δέχτηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματα του.

