Για ανθρωποκτονία και θανατηφόρο βιασμό διώκεται ο 52χρονος που κρατείται για την υπόθεση των δύο γυναικών,τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί εδώ και μήνες ενώ είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους στις Αρχές.

Πρόκειται, από τη μία για 46χρονη, τη δολοφονία της οποίας φέρεται να ομολόγησε ο ίδιος στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι πέταξε τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων, κι από την άλλη για μια γυναίκα 41 ετών, η σορός της οποίας εντοπίστηκε, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, μέσα σε δώμα πολυκατοικίας στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Για το θάνατο της δεύτερης γυναίκας, ο 52χρονος κρατούμενος αρνείται την εμπλοκή του, ενώ η περίπτωσή της ερευνάται ιατροδικαστικά.

Ο δράστης για την 41χρονη υποστήριξε ότι πήγε για ύπνο στο υπόγειό του και δεν ξύπνησε ποτέ. «Κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε» δήλωσε συγκεκριμένα.

Από ασφυκτικό θάνατο έφυγε η 46χρονη

Όσον αφορά την περίπτωση της 46χρονης, η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος φαίνεται να οδήγησε στην εκδοχή του ασφυκτικού θανάτου, κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης με την παθούσα, και τη συμμετοχή ενός ακόμη άνδρα, ηλικίας 50 ετών.

Γι’ αυτό η δίωξη που αντιμετωπίζει αφορά την πράξη του θανατηφόρου βιασμού, η οποία φαίνεται να στρέφεται και κατά του 50χρονου (κατά συναυτουργία).

Ο 52χρονος κρατείται και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, σε εκτέλεση του οποίου θα οδηγηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί.

Η εξαφάνιση που εξελίχθηκε σε θρίλερ

Ο 52χρονος που συνελήφθη, υποστήριξε αρχικά ότι τον Οκτώβριο του 2024, στο υπόγειο του σπιτιού του στη Θεσσαλονίκη βρισκόταν με την 46χρονη η οποία φώναζε μιλώντας στο τηλέφωνο και για την κάνει να σωπάσει της έκλεισε το στόμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Ωστόσο, τώρα αλλάζουν τα δεδομένα, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως ο 52χρονος μαζί με τον άνδρα που ήταν μαζί τους εκείνο το βράδυ, την βιάσαν και την έπνιξαν.

Στη συνέχεια, όπως είπε, πέταξαν τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων.

Η δήλωση της εξαφάνισης της 46χρονης έγινε τον Φεβρουάριο του 2025 στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης, ενώ η οικογένεια της υποστηρίζει πως τα ίχνη της γυναίκας είχαν χαθεί από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στο δώμα της πολυκατοικίας του βρέθηκε και η σορός 41χρονης γυναίκας σε προχωρημένη σήψη και ερευνάται τυχόν εμπλοκή του 52χρονου στον θάνατό της. Ο ίδιος δήλωσε ότι τον Ιούλιο του 2025 η 41χρονη, η οποία επίσης αναζητούνταν, έκανε χρήση ναρκωτικών, κοιμήθηκε με φίλο του και δεν ξύπνησε ποτέ. Η δεύτερη αυτή περίπτωση ερευνάται από ιατροδικαστή.

Πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ