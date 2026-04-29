Ποινική δίωξη για βαρύτατα κακουργήματα όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας και πληθώρα πλημμελημάτων ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος του 89χρονου άνδρα, ο οποίος χθες εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους και προκαλώντας σκηνές πανικού.

Σε βάρος του ηλικιωμένου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ενώ αντιμετωπίζει ακόμη κατηγορίες για διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος, διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία με πυροβόλο όπλο, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, παράνομη κατοχή όπλων, μαχαιριού και ρέπλικας, καθώς και για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Όπως δήλωσε ο συνήγορός του σε τηλεοπτικό κανάλι ο 89χρονος δεν στόχευσε άνθρωπο και κάνει λόγο για μία πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας.

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα. 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου, από 472 έγιναν 37 ένσημα . 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές αρχές. Με προσέβαλαν: “Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;”. Πυροβόλησα στο έδαφος. Δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019. Με είχαν κλείσει στο Δαφνί. Καταγγέλλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ», ανέφερε συγκεκριμένα ο συνήγορος του 89χρονου.

Στην Πάτρα η σύλληψή του λίγο πριν φύγει για Ιταλία

Η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του διήρκεσε περίπου επτά ώρες και κατέληξε σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, όπου σύμφωνα με τις αρχές, ο 89χρονος ετοιμαζόταν να διαφύγει προς την Ιταλία. Εκεί συνελήφθη και μεταφέρθηκε για την προβλεπόμενη διαδικασία, προτού οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ο ίδιος, όπως αναφέρουν οι Αρχές, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα κι έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρείο, ενώ φέρεται να επιμένει πως η πράξη του είχε ως αφετηρία την αγανάκτηση για τη μη χορήγηση μικρής σύνταξης από το ελληνικό δημόσιο, την οποία θεωρούσε ότι δικαιούται.

Βέβαια ο 89χρονος δεν ήταν άστεγος ή στα όρια της φτώχιας καθώς λαμβάνει ήδη δύο συντάξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία αντίστοιχα, χώρες όπου έχει εργαστεί στο παρελθόν, ωστόσο ζητούσε την αναγνώριση αντίστοιχου δικαιώματος και στην Ελλάδα.

Μετά την επίθεση στο Πρωτοδικείο, ο ηλικιωμένος άφησε πίσω του επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης, στην οποία περιγράφει τη δική του εκδοχή για την πολύχρονη αντιπαράθεσή του με το ελληνικό Δημόσιο. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα αναφέρει:

«Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα, όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια-πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια-σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου. Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί. Ο λυσσασμένος, Π.Κ.»

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση»

Κατά την πρώτη ανάκριση, ο 89χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε τη πρόθεση να κάνει κακό σε κανέναν παρά μόνο… ντόρο.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο αν ήθελα να σκοτώσω θα τους πυροβολούσα δεν θα πυροβολούσα στο πάτωμα γι’ αυτό ακριβώς και πυροβολούσα στο πάτωμα και όχι εναντίον τους, ήθελα απλά να κάνω ντόρο γιατί δεν λύνεται το θέμα μου.

Πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στην Λουκάρεως και μόλις βγήκα από το πρωτοδικείο πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα. Στην αρχή σκέφτηκα να πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού αλλά τελικά πήγα στην Πάτρα.

Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ATM και τελικά θα ταξίδευα σήμερα.

Σκέφτηκα κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά. Τελικά ήρθαν οι αστυνομικοί στο ξενοδοχείο και με βρήκαν.

Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου στην Καλαμάτα στην κεντρική πλατεία και εκεί να πάρουν τους αστυνομικούς τηλέφωνο και να έρθουν να με συλλάβουν.»