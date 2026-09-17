Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ο 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 21χρονου Σύρου, το απόγευμα της Τετάρτης (16/9), στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο ανήλικος συνελήφθη έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις, λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό αιμόφυρτου στην οδό Φιλίππου, του νεαρού τραυματία από τη Συρία.

Το θύμα είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό. Μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Κατά τη σύλληψη του 16χρονου, βρέθηκαν στη κατοχή του και κατασχέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης, βάρους 3,3 γραμμαρίων. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.