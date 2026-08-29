Δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό το πώς παρασκευάζονται η ενισχυμένη βενζίνη και το ντίζελ κίνησης, που τα πρατήρια καυσίμων προσπαθούν να πουλήσουν αντί των απλών.

Χρήστης του Tik Tok ανάρτησε βίντεο στην πλατφόρμα, στο οποίο περιέγραψε την εμπειρία του από εγκαταστάσεις καυσίμων που τροφοδοτούν τα βυτιοφόρα και αυτά με τη σειρά τους μεταφέρουν βενζίνη και ντίζελ στα πρατήρια.

Την ώρα που έκανε διάλειμμα, ο άνδρας παρατήρησε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαδικασία από απλό ντίζελ σε ενισχυμένο. Έφτασε, λοιπόν, ένα βυτιοφόρο και ξεκίνησε να φορτώνει με απλό πετρέλαιο. Ο οδηγός έβγαλε δύο μπουκάλια λαδιού ενός λίτρου το καθένα με ένα παχύρευστο υγρό, όπως περιγράφει και έχυσε το περιεχόμενό του μέσα στο απλό ντίζελ κίνησης για να το ενισχύσει.

Ο χρήστης του Tik Tok έσπευσε να ρωτήσει τον οδηγό για το υγρό και σε τι βοηθάει. Ο οδηγός του απάντησε πως στην εγκατάσταση δεν υπάρχει ενισχυμένο ντίζελ. Με αυτό το παχύρευστο υγρό, το οποίο δίνεται από τις εταιρείες πετρελαίου, ενισχύεται το ντίζελ κίνησης και η βενζίνη.

Η ανάρτηση του χρήστη του Tik Tok:

Πώς παρασκευάζονται τα ενισχυμένα καύσιμα

Η παρασκευή των ενισχυμένων καυσίμων δεν γίνεται από το μηδέν στο πρατήριο, αλλά ξεκινά από το διυλιστήριο και ολοκληρώνεται με τη χημική πρόσμιξη ειδικών πακέτων πρόσθετων.

Ενισχυμένη Βενζίνη

Κατά τη διαδικασία διύλισης του πετρελαίου, χρησιμοποιούνται ειδικές μονάδες για την παραγωγή βενζίνης υψηλού αριθμού οκτανίων. Αυτά τα ρεύματα περιέχουν περισσότερους αρωματικούς και ισο-παραφινικούς υδρογονάνθρακες που καίγονται πιο ομαλά. Προστίθενται οργανικές ενώσεις με υψηλά οκτάνια (όπως το MTBE, ETBE ή αιθανόλη) για να ανέβει ο δείκτης από τα 95 οκτάνια στα 98 ή 100. Στο τελικό στάδιο, συνήθως κατά τη φόρτωση των βυτιοφόρων στις εγκαταστάσεις διακίνησης, προστίθεται ένα εξειδικευμένο χημικό πακέτο.

Ενισχυμένο Ντίζελ

Στο ντίζελ, ο στόχος δεν είναι τα οκτάνια, αλλά ο αριθμός κετανίου και η καθαριότητα των μπεκ υψηλής πίεσης. Επιλέγεται πετρέλαιο κίνησης υψηλής καθαρότητας με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο (ULSD – Ultra Low Sulfur Diesel). Στη συνέχεια, προστίθενται ειδικές χημικές ενώσεις που αυξάνουν τον αριθμό κετανίου κατά 2 έως 5 μονάδες. Αυτό προσφέρει ευκολότερη κρύα εκκίνηση, λιγότερο θόρυβο και πληρέστερη καύση.

Πώς γίνεται η ανάμειξη

Η προσθήκη των χημικών πρόσθετων γίνεται αυτοματοποιημένα στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων.

Κατά τη διάρκεια που το βυτιοφόρο γεμίζει από τη δεξαμενή βάσης, ειδικές ηλεκτρονικές αντλίες έγχυσης (injection pumps) ψεκάζουν την ακριβή δοσολογία του πακέτου πρόσθετων απευθείας στη ροή του καυσίμου, εξασφαλίζοντας πλήρη και ομοιογενή ανάμειξη, πριν το καύσιμο φτάσει στα πρατήρια.