Την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών εφιστά η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) για μια νέα, εκτεταμένη απάτη μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS.

Με πρόσχημα την ειδοποίηση για υποτιθέμενη τροχαία παράβαση ή πρόστιμο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), οι δράστες αποστέλλουν συνδέσμους που οδηγούν σε αλιευτικές ιστοσελίδες.

Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζει ότι το gov.gr δεν αποστέλλει ποτέ συνδέσμους μέσω SMS και καλεί τους πολίτες να μην αποκαλύπτουν τα τραπεζικά τους στοιχεία.

Ο τρόπος δράσης των επιτήδειων

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι απατεώνες αποστέλλουν μαζικά SMS σε κινητά τηλέφωνα, φροντίζοντας ώστε το μήνυμα να φαίνεται απόλυτα αυθεντικό και να εμφανίζει ως αποστολέα το gov.gr.

Το περιεχόμενο του μηνύματος ενημερώνει ψευδώς τον παραλήπτη ότι εκκρεμεί σε βάρος του ανεξόφλητο πρόστιμο για παράβαση του ΚΟΚ.

Η απάτη εξελίσσεται σε συγκεκριμένα στάδια:

Το SMS περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο (link). Ο σύνδεσμος ανακατευθύνει το θύμα σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα που οπτικά μιμείται την επίσημη πλατφόρμα gov.gr. Στην πλαστή σελίδα ζητείται αρχικά η καταχώριση της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος. Στη συνέχεια, ζητούνται τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας (αριθμός, CVV, κωδικοί e-banking) με πρόσχημα την άμεση εξόφληση του προστίμου, με σκοπό την υποκλοπή τους και την αφαίρεση χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Φωτογραφίες από τα μηνύματα που οδηγούν τον πολίτη στην παγίδα:

Η επίσημη ανακοίνωση και οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία, στην ανάρτησή της προς ενημέρωση του κοινού, υπογραμμίζει:

«Προσοχή σε νέα SMS απάτη που “μοιάζει” να έρχεται από το gov.gr. Οι απατεώνες στέλνουν SMS για δήθεν τροχαία παράβαση/πρόστιμο, κάνοντάς το να φαίνεται ως αυθεντικό, προερχόμενο από το gov.gr. Το link οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα που ζητά Πινακίδα Κυκλοφορίας και στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Μην πατάτε links σε SMS, το gov.gr δεν θα σας στείλει ΠΟΤΕ σύνδεσμο!! Μπαίνετε μόνοι σας μόνο στο επίσημο gov.gr για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή».