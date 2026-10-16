Νέα στοιχεία για τη μεγάλη τηλεφωνική απάτη σε βάρος της 88χρονης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία οι δράστες απέσπασαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας περίπου 4,7 εκατ. ευρώ, έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η ίδια στάθηκε τόσο στο εντυπωσιακό μέγεθος της λείας όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι δράστες κατάφεραν να κρατήσουν την ηλικιωμένη υπό τον έλεγχό τους για ώρες, αλλά και στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να ενημερωθεί η Αστυνομία.

«Μιλάμε για 38 κιλά χρυσό»

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προέκυψαν μετά την καταγγελία ήταν εάν πράγματι η ηλικιωμένη είχε στην κατοχή της τόσο μεγάλο αριθμό χρυσών λιρών.

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί ενισχύουν αυτή την εκδοχή.

«Μιλάμε για 38 κιλά χρυσό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η μετακίνηση μιας τόσο μεγάλης ποσότητας από ένα σπίτι μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι.

Οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν εντοπίσει και χειρόγραφες σημειώσεις της 88χρονης, στις οποίες είχε καταγράψει τις λίρες που διατηρούσε στην κατοχή της. Ο αριθμός που προκύπτει από τα σημειώματα είναι 4.766, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την έρευνα.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε μάλιστα ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ως προς την αξία της λείας που έχουν κληθεί να διαχειριστούν οι αστυνομικές αρχές.

Τέσσερις ώρες στο τηλέφωνο με τους απατεώνες

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η διάρκεια της επικοινωνίας των δραστών με την 88χρονη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Δημογλίδου, οι επιτήδειοι την κράτησαν στη γραμμή για περίπου τέσσερις ώρες, δίνοντάς της συνεχώς οδηγίες και δημιουργώντας την πεποίθηση ότι υπήρχε κίνδυνος για την ίδια και την περιουσία της.

Οι δράστες φέρονται να επικαλέστηκαν εργασίες στο ηλεκτρικό δίκτυο και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πείθοντας σταδιακά την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει τις λίρες και τα υπόλοιπα πολύτιμα αντικείμενα σε σακούλες.

Στη συνέχεια της έδωσαν οδηγίες να αφήσει τις σακούλες σε σημείο κοντά στην είσοδο, να αφήσει πρόσβαση στο διαμέρισμα και να απομακρυνθεί σε άλλο δωμάτιο.

Έτσι, συνεργοί τους κατάφεραν να μπουν στο σπίτι, να αρπάξουν τις σακούλες με τα τιμαλφή και να εξαφανιστούν.

Τι δείχνουν οι τέσσερις ώρες επικοινωνίας

Η μεγάλη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας αποτελεί, σύμφωνα με τη Δημογλίδου, στοιχείο που εξετάζουν οι ερευνητές.

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι οι δράστες χρειάστηκαν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρώσουν την απάτη ενδέχεται να δείχνει ότι δεν βρίσκονταν εξαρχής πολύ κοντά στο σπίτι της 88χρονης και ότι απαιτήθηκε χρόνος για να οργανωθεί η φυσική παρουσία συνεργών στο σημείο.

Οι άγνωστοι φέρονται να επικοινωνούσαν με τη γυναίκα από το μεσημέρι, ενώ η αφαίρεση των πολύτιμων αντικειμένων πραγματοποιήθηκε αργότερα το απόγευμα.

Στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δράστες είχαν ουσιαστικά τον χρόνο να προετοιμάσουν την ηλικιωμένη και να την πείσουν να ακολουθήσει βήμα προς βήμα τις οδηγίες τους.

Το κρίσιμο 24ωρο που χάθηκε

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο στάθηκε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ήταν η καθυστέρηση στην καταγγελία του περιστατικού.

«Δυστυχώς η καταγγελία έφτασε σε εμάς ένα 24ωρο αργότερο», ανέφερε η Δημογλίδου.

Για τους αστυνομικούς, οι πρώτες ώρες μετά τη διάπραξη μιας τέτοιας απάτης θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα εικόνες από κάμερες, μαρτυρίες και στοιχεία σχετικά με τις κινήσεις των δραστών.

Η καθυστέρηση έδωσε στους δράστες περισσότερο χρόνο να απομακρυνθούν από την περιοχή και δυσχέρανε την προσπάθεια άμεσης χαρτογράφησης της διαδρομής τους.

Στο «μικροσκόπιο» οι κάμερες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Οι αστυνομικοί έχουν πλέον επικεντρωθεί στην αναζήτηση βιντεοληπτικού υλικού από καταστήματα και κτήρια γύρω από την πολυκατοικία.

Στην περιοχή υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις με κάμερες ασφαλείας και στόχος των ερευνητών είναι να εντοπίσουν την άφιξη και την αποχώρηση των ατόμων που μπήκαν στο σπίτι.

Παράλληλα επιχειρείται να διαπιστωθεί εάν οι δράστες απομακρύνθηκαν αρχικά πεζοί και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε κάποιο όχημα σε κοντινό δρόμο.

«Καίνε» τους αριθμούς τηλεφώνου μετά την απάτη

Η Δημογλίδου ρωτήθηκε και για το κατά πόσο μπορεί να εντοπιστεί η προέλευση των τηλεφωνικών κλήσεων.

Όπως εξήγησε, οργανωμένες ομάδες που πραγματοποιούν τέτοιου είδους απάτες συνηθίζουν να απενεργοποιούν τους αριθμούς που έχουν χρησιμοποιήσει αμέσως μετά το περιστατικό, ιδιαίτερα όταν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν τόσο μεγάλη λεία.

Για τον λόγο αυτό η έρευνα δεν περιορίζεται στις τηλεφωνικές συνδέσεις, αλλά συνδυάζει στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, κινήσεις προσώπων και οχημάτων και κάθε άλλο διαθέσιμο δεδομένο.

Μία από τις μεγαλύτερες απάτες που έχει διαχειριστεί η ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση ξεχωρίζει όχι μόνο για τη μεθοδολογία αλλά κυρίως για το μέγεθος της λείας.

Οι 4.766 χρυσές λίρες, μαζί με τα υπόλοιπα κοσμήματα, εκτιμάται ότι αντιστοιχούν σε αξία περίπου 4,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μόνο το βάρος του χρυσού πλησιάζει τα 38 κιλά.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την είσοδό τους στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης.