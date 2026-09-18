Σε βαρύ κλίμα και αντιμέτωποι με την οργή των κρατουμένων βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη. Την ώρα που οι ίδιοι εξακολουθούν να αρνούνται πεισματικά οποιαδήποτε ευθύνη και νέα στοιχεία για την επαγγελματική τους δράση έρχονται στο φως, η καθημερινότητά τους στο σωφρονιστικό κατάστημα αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Ανεπιθύμητοι οι γιατροί – Η διαμονή στα κελιά

Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται σε διαφορετικούς χώρους των φυλακών. Ο 58χρονος γιατρός έχει μεταφερθεί στη VIP πτέρυγα του Κορυδαλλού, ενώ η 56χρονη συνάδελφός του τοποθετήθηκε στο κελί όπου κρατούνταν μέχρι πρόσφατα η Ειρήνη Μουρτζούκου, πριν από τη μεταγωγή της στις φυλακές της Θήβας.

Ωστόσο, η 56χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις έντονες αντιδράσεις των γυναικών κρατουμένων. Πολλές από τις έγκλειστες, τρέφοντας τεράστια αδυναμία στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν καταστήσει σαφές ότι η παρουσία της είναι ανεπιθύμητη. Το κλίμα κορυφώθηκε με μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας και τιμής προς τον καλλιτέχνη, καθώς οι κρατούμενες κρέμασαν μέσα στη φυλακή ένα πανό με το μήνυμα: «Για πάντα Μαζώ».

Η συναυλία του Μαζωνάκη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η έντονη συναισθηματική φόρτιση των κρατουμένων έχει ρίζες στο παρελθόν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν γι’ αυτές απλώς ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης, αλλά ένας άνθρωπος που τους στάθηκε. Τον Φεβρουάριο του 2023, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ο τραγουδιστής είχε βρεθεί στις φυλακές Κορυδαλλού για να τραγουδήσει ειδικά για τις γυναίκες κρατούμενες.

Εκείνη την ημέρα γκρέμισε κάθε απόσταση. Τραγούδησε μαζί τους, δοκίμασε τα κεράσματα που του είχαν ετοιμάσει και τις αγκάλιασε αληθινά και ανθρώπινα. Τους ευχήθηκε «καλή λευτεριά», χωρίς να ρωτήσει καμία για ποιο αδίκημα βρισκόταν εκεί και χωρίς ίχνος επίκρισης στο βλέμμα του.

«Είναι τιμή που με καλέσατε και είμαι το πρόσωπο έξω από τα κάγκελα για εσάς», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, βαθιά συγκινημένος από την υποδοχή.

Τέσσερα χρόνια μετά από εκείνη την αξέχαστη συναυλία που τους έδωσε μια ανάσα ελευθερίας, σήμερα οι κρατούμενες σήκωσαν και πάλι ένα πανό στην μνήμη του μέσα στις φυλακές, δείχνοντας πως δεν ξεχνούν αυτό που έκανε για εκείνες.