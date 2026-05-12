Για πέντε κακουργήματα καθώς και για πλημμελήματα κατηγορούνται οι οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.
Συγκεκριμένα οι κατηγορίες για τις οποίες τους ασκήθηκε ποινική δίωξη είναι:
– Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα).
– Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα και εξακολούθηση (κακούργημα).
– Ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα).
– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα).
– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα).
– Παράνομη οπλοφορία (πλημμέλημα).
– Παράνομη κατοχή όπλων (πλημμέλημα).
– Προμήθεια κατοχή ναρκωτικών για ίδια χρήση (πλημμέλημα).
– Βία κατά υπαλλήλων (πλημμέλημα).
– Παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας (πλημμέλημα).
Οι 8 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Παρασκευή.
Διαβάστε σχετικά άρθρα:
Η «ομάδα των οκτώ» ήταν έτοιμη για μάχη…
Βίντεο και φωτογραφίες από τη μεταφορά των ληστών της Κάτω Τιθορέας
Δομημένη και εκπαιδευμένη κατά την ΕΛ.ΑΣ. η σπείρα των ληστών της Κάτω Τιθορέας
Πώς παγίδευσε το «Ελληνικό FBI» τους ληστές της Τιθορέας
Η ενέδρα στο αδιέξοδο κοντά στο Αλεποχώρι και η παράδοση των ληστών με τα καλάσνικοφ και τις χειροβομβίδες
Συνελήφθησαν οκτώ άτομα για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα