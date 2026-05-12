Για πέντε κακουργήματα καθώς και για πλημμελήματα κατηγορούνται οι οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες για τις οποίες τους ασκήθηκε ποινική δίωξη είναι:

– Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα).

– Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα και εξακολούθηση (κακούργημα).

– Ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα).

– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα).

– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα).

– Παράνομη οπλοφορία (πλημμέλημα).

– Παράνομη κατοχή όπλων (πλημμέλημα).

– Προμήθεια κατοχή ναρκωτικών για ίδια χρήση (πλημμέλημα).

– Βία κατά υπαλλήλων (πλημμέλημα).

– Παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας (πλημμέλημα).

Οι 8 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Παρασκευή.

