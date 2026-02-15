Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στη Μάρθα, του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο, για τον 67χρονο που μαχαιρώθηκε από τον αδελφό του πάνω σε καυγά.

Νέες μαρτυρίες μεταφέρουν την αφορμή, από την οποία ξεκίνησε η ένταση, που οδήγησε τον 64χρονο στο να σκοτώσει τον αδελφό του.

Τα δύο αδέλφια είχαν έντονες διαφορές από το παρελθόν, όμως το τελευταίο διάστημα, έμεναν στο ίδιο σπίτι. Αν και φαινομενικά είχαν συμφιλιωθεί, φαίνεται πως οι μεταξύ τους εντάσεις δεν είχαν εκλείψει.

Η αφορμή φαίνεται πως ήταν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του δράστη. Ο 67χρονος δεν έδινε τα κλειδιά του οχήματος στον αδελφό του και έπειτα η ένταση κλιμακώθηκε.

Σημειώνεται πως το θύμα ήταν διαζευγμένο με δύο παιδιά, ενώ ο δράστης, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ζούσε απομονωμένος και αντιμετώπιζε προβλήματα συμπεριφοράς ενώ είχε και θέμα με το αλκοόλ.

Ακόμη ο 64χρονος, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ήταν ένας δύσκολος έως και δύστροπος άνθρωπος που δεν είχε πολλές συναναστροφές με την τοπική κοινωνία, ενω είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά βίας τις Αρχές, στα οποία είχε κάνει και χρήση κυνηγετικού όπλου.

Το χρονικό της αδελφοκτονίας

Λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ, ο δράστης πήρε στο Αστυνομικό Τμήμα, διαμαρτυρόμενος ότι ο 67χρονος του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Ο δράστης δεν ζήτησε να μεταβούν στο σπίτι οι Αρχές, αλλά αντιλήφθηκαν την ένταση.

Άκουσαν τη φωνή του θύματος στο …βάθος του τηλεφώνου να λέει στον αδερφό του: «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…». Αξιολόγησαν το περιστατικό και έκριναν ότι πρέπει σε σπεύσουν στο σημείο.

Ανατριχιαστική λεπτομέρεια είναι πως όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στην κατοικία, εντόπισαν τον 67χρονο με το μαχαίρι ακόμα καρφωμένο στην κοιλιά.

Ο δράστης συνελήφθη και μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν είχε αντιληφθεί την τραγική τροπή των γεγονότων.

Τέλος, ο 64χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό.

