Για τρεις και όχι για δύο βιασμούς ανηλίκων, για τους οποίους είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, θα δικαστεί τελικά στο Εφετείο ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, σε μία δίκη σε δεύτερο βαθμό που ουσιαστικά ξεκινά από το μηδέν.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, στην έναρξη της δεύτερης δικασίμου της πολύκροτης δίκης που ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου, αποδέχτηκε ομόφωνα την εισαγγελική έφεση κατά της κρίσης του ΜΟΔ που καταδίκασε τον Δημήτρη Λιγνάδη σε 12 χρόνια κάθειρξη για δύο υποθέσεις βιασμούς ανήλικων αγοριών και τον αθώωσε για άλλες δύο.

Συγκεκριμένα, η πρωτόδικη ποινή αφορούσε στους βιασμούς δύο 17χρονοων σε Αθήνα και Επίδαυρο το 2015, ενώ τον αθώωσε για έναν 16χρονο και έναν ενήλικα που δεν εμφανίστηκε ποτέ στη δίκη.

Η σημερινή εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ποινή για τον ήδη καταδικασθέντα Δημήτρη Λιγνάδη και δεν αποκλείεται να οδηγηθεί και πάλι στη φυλακή, καθώς στην απόφαση του ΜΟΔ δόθηκε αναστολή στην έφεσή του.

Εξάλλου, η έφεση της Εισαγγελίας Εφετών αφορούσε και στο σκέλος της ποινής και θα κριθεί αν το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο ήταν το ενδεδειγμένο ή πολύ χαμηλότερο σε σχέση με την «απαξία και τη βαρύτητα της πράξης και της βλάβης που προξένησε στα θύματα».

Η υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνάδη αιτήθηκε να διοριστεί ειδικός σύμβουλος (ψυχολόγος-ψυχίατρος) ως πραγματογνώμονας, ώστε να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελλόντων.

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