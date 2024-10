Νέα συγκλονιστικά πλάνα δημοσίευσε σήμερα (28/10) το Ισραήλ, από κάμερα στρατιώτη, κατά την διάρκεια της επιχείρησης εξόντωσης του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, στις 16 Οκτωβρίου 2024, σε περιοχή της Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, ο στρατιώτης του 450 Τάγματος Πεζικού της Ταξιαρχίας Μπισλαμάχ του Ισραήλ, είχε εγκαταστήσει κάμερα στο για να βιντεοσκοπεί καρέ καρέ κάθε στιγμή της σύγκρουσης με τους μαχητές της Χαμάς, χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για τον Γιαχία Σινουάρ.

Στο αποκαλυπτικό βίντεο ακούγονται και οι συνομιλίες μεταξύ του στρατιώτη και του διοικητή του, σχετικά με την πορεία της αποστολής και το πως πρέπει να προχωρήσουν στην επόμενη φάση.

Πρόκειται για την στιγμή που οι Ισραηλινοί βρίσκουν το πτώμα του ηγέτη της Χαμάς.

📹 The IDF revealed new footage from Sinwar’s elimination. pic.twitter.com/H2SLR3Dnku

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 28, 2024