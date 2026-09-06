Σε ανείπωτο πόνο έχει βυθιστεί η οικογένεια του 37χρονου Σμηναγού, Δημήτρη Πέτρου που έχασε τη ζωή του στη φονική συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, κατά τη διάρκεια πτήσης – επίδειξης στο Athens Flying Week.

Η τραγική είδηση συγκλόνισε τα Πράμαντα Τζουμέρκων (το χωριό της μητέρας του Δημήτρη Πέτρου), αλλά και το Πολυστάφυλο Πρέβεζας (το χωριό του πατέρα του).

Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, μετέφερε τη θλίψη της τοπικής κοινωνίας με μια συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη στον Πέτρου: «Δημήτρη μου… Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!!!».

Η ανάρτηση του δημάρχου:

«Γιαγιά βγες να με δεις»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Βαΐτσης αποκάλυψε μια συγκλονιστική λεπτομέρεια για το δέσιμο του άτυχου Σμηναγού με τη γιαγιά του: «Όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του, την κυρα-Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να τη χαιρετήσει από τον ουρανό…».

Αντίστοιχα σοκαρισμένος είναι και ο κόσμος στο Πολυστάφυλο, με τον πρόεδρο της Κοινότητας, Κωνσταντίνο Καραβίδα, να δηλώνει: «Ήταν ένας άγγελος, όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Είναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή…».

H μοίρα του έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι, καθώς, όπως αποκαλύφθηκε, το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, o 37χρονος με καταγωγή από την Πάτρα επρόκειτο να βαπτίσει την 5 μηνών κορούλα του στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου ζουν οι γονείς του.

Το χρονικό της αεροπορικής τραγωδίας

Το ρολόι έδειχνε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι, όταν το διθέσιο μαχητικό της 338 Μοίρας «Άρης» της 117 Πτέρυγας Μάχης ξεκίνησε την παρουσίασή του. Μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών, το πλήρωμα επιχείρησε έναν απαιτητικό ελιγμό (High-Speed, High-G Turn).

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, καθώς το F-4 προσέγγιζε τον διάδρομο με μέγιστη ταχύτητα και εκτελούσε κλειστή στροφή, εικάζεται ότι υπήρξε απώλεια στήριξης. Το αεροσκάφος έβγαλε καπνούς και άρχισε να χάνει απότομα ύψος. Λόγω της ιλιγγιώδους ταχύτητας και της ισχυρής κλίσης, οι δύο χειριστές δεν είχαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης και η ενεργοποίηση του συστήματος εκτόξευσης κατέστη αδύνατη.

Το Phantom συνετρίβη με σφοδρότητα στις εγκαταστάσεις της τοπικής επιχείρησης «ΨΕΚΑ ΑΒΕΕ». Η άτρακτος κόπηκε στα δύο και τα συντρίμμια εκσφενδονίστηκαν σε τεράστια απόσταση. Δύο πολίτες τραυματίστηκαν από τα θραύσματα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.