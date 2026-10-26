Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον όχι μόνο η επιχειρηματική δραστηριότητα του Άγγελου Γιαννακόπουλου, αλλά και οι μετακινήσεις του στο εξωτερικό, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας φέρεται να ταξίδευε τακτικά στο Ντουμπάι, παρότι σε βάρος του ίσχυε περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από την Ελλάδα.

Η διαδρομή που φέρεται να ακολουθούσε δεν περνούσε από ελληνικό αεροδρόμιο. Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, μετέβαινε οδικώς στην Αλβανία και από εκεί συνέχιζε αεροπορικώς προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αυτή ακριβώς η διαδρομή φαίνεται να αποτέλεσε και κρίσιμο στοιχείο για τις Αρχές, οι οποίες παρακολουθούσαν επί μήνες τις κινήσεις του, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για το δίκτυο εταιρειών που συνδέεται με την υπόθεση «Χωριάτικο».

Η απαγόρευση εξόδου και η διαδρομή μέσω Αλβανίας

Ο Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε περιοριστικούς όρους από παλαιότερη δικαστική υπόθεση, μεταξύ των οποίων και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Αυτό σήμαινε ότι δεν μπορούσε να αναχωρήσει νόμιμα από ελληνικό αεροδρόμιο ή συνοριακό σταθμό χρησιμοποιώντας τα συνήθη ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε βρει εναλλακτική διαδρομή: μετακινούνταν οδικώς προς την Αλβανία και από εκεί πετούσε προς το Ντουμπάι.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον με ποιον ακριβώς τρόπο πραγματοποιούνταν αυτές οι μετακινήσεις, πόσες φορές είχε ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδρομή και εάν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που τον διευκόλυναν.

Το Ντουμπάι και η παρακολούθηση από τις Αρχές

Το τελευταίο διάστημα πριν από τη σύλληψή του, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να περνούσε σημαντικό χρονικό διάστημα στο Ντουμπάι.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τις κινήσεις του και, σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζαν ότι επρόκειτο να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η έρευνα γύρω από την υπόθεση βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη επί μήνες, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ένα σύνθετο δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών, οικονομικών συναλλαγών και προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως διαχειριστές ή «αχυράνθρωποι».

Η σύλληψή του, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν ήταν τυχαία χρονικά.

Το «τέχνασμα» της Οικονομικής Αστυνομίας

Πριν από την επιστροφή του επιχειρηματία στην Ελλάδα, οι αστυνομικές Αρχές φέρονται να πραγματοποίησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις που συνδέονταν μαζί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησε ελέγχους σε ορισμένα καταστήματα και στη συνέχεια αποχώρησε, με στόχο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η έρευνα περιοριζόταν στους συγκεκριμένους οικονομικούς ελέγχους.

Οι Αρχές εκτιμούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο ο επιχειρηματίας θα θεωρούσε πως δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος σύλληψης και θα επέστρεφε από το Ντουμπάι.

Όπως και έγινε.

Από το Ντουμπάι στα Γιάννενα

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, οι αστυνομικοί συνέχισαν να παρακολουθούν τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, οι Αρχές έλαβαν στοιχεία ότι ο Γιαννακόπουλος σχεδίαζε να φύγει ξανά από τη χώρα, ακολουθώντας και πάλι τη διαδρομή προς την Αλβανία.

Η αρχική επιχείρηση της Αστυνομίας φέρεται να είχε προγραμματιστεί για αργότερα, ωστόσο οι πληροφορίες για επικείμενη αναχώρησή του οδήγησαν στην επίσπευσή της.

Ο 57χρονος επιχειρηματίας εντοπίστηκε τελικά στα Ιωάννινα, κοντά στη διαδρομή προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να ετοιμαζόταν να περάσει στην Αλβανία, προκειμένου στη συνέχεια να αναχωρήσει ξανά για το Ντουμπάι.

Γιατί επισπεύστηκε η επιχείρηση

Η πληροφορία ότι σχεδίαζε νέα έξοδο από την Ελλάδα ήταν, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αυτή που κινητοποίησε τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν το ενδεχόμενο ο βασικός ερευνώμενος να βρεθεί εκτός ελληνικής επικράτειας τη στιγμή που η μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Έτσι, η αστυνομική επιχείρηση επισπεύστηκε και ο Γιαννακόπουλος συνελήφθη στα Ιωάννινα πριν, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, ολοκληρώσει τη διαδρομή προς την Αλβανία.

Στο μικροσκόπιο και οι μετακινήσεις του

Πέρα από τις οικονομικές και εταιρικές δραστηριότητες που αποτελούν τον βασικό κορμό της έρευνας, οι μετακινήσεις του επιχειρηματία αποκτούν πλέον ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Οι Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν πώς ακριβώς κατάφερνε να περνά στο εξωτερικό ενώ βρισκόταν υπό καθεστώς απαγόρευσης εξόδου, πόσες τέτοιες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν και ποιοι ενδεχομένως γνώριζαν ή διευκόλυναν τη διαδικασία.

Μέχρι στιγμής, αυτό που προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες είναι ότι η Αλβανία φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος σταθμός για τα ταξίδια προς το Ντουμπάι, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας αναχώρηση από ελληνικό αεροδρόμιο.

Η έρευνα για το «Χωριάτικο» συνεχίζεται

Την ίδια ώρα, η οικονομική έρευνα γύρω από την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει εκατοντάδες εταιρικά σχήματα που φέρονται να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το δίκτυο, ενώ εξετάζεται η χρήση «αχυρανθρώπων», η δημιουργία νέων εταιρειών και ΑΦΜ και η συσσώρευση μεγάλων οφειλών προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς.

Οι Αρχές εξετάζουν συνολικά την επιχειρηματική δραστηριότητα του Γιαννακόπουλου και όχι μόνο την αλυσίδα αρτοποιείων, ενώ η τελική έκταση της υπόθεσης και οι ευθύνες κάθε εμπλεκόμενου θα κριθούν από τη δικαστική έρευνα.

Παράλληλα, το σκέλος των ταξιδιών στο εξωτερικό αναμένεται να αποτελέσει ξεχωριστό κομμάτι της διερεύνησης, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα: πώς ένα πρόσωπο με απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα φέρεται να κατάφερνε να ταξιδεύει επανειλημμένα μέχρι το Ντουμπάι.