Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ή αλλιώς Mr. «Χωριάτικο» βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς κατηγορείται για ένα δαιδαλώδες δίκτυο οικονομικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον ένα τεράστιο δίκτυο τουλάχιστον 520 εταιρειών, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του χρήματος και τον μηχανισμό μέσω του οποίου φέρεται να δημιουργήθηκε οικονομική ζημία.

Ο κατηγορούμενος για απάτη επιχειρηματίας δεν έμεινε μόνο στη δημιουργία μιας «αυτοκρατορίας» φούρνων, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές, φτάνοντας ως την εξωτική και αστραφτερή Μύκονο…

Η «έφοδος» στη Μύκονο

Ιδιαίτερα έντονη φέρεται να ήταν τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματική παρουσία του Άγγελου Γιαννακόπουλου στη Μύκονο, με το όνομά του να συνδέεται με σειρά δραστηριοτήτων στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική επιχειρηματική αγορά, ο Mr «Χωριάτικο» αναζητούσε συστηματικά καταστήματα σε προνομιακά σημεία του νησιού, από μικρές επιχειρήσεις γρήγορης εστίασης μέχρι μεγαλύτερα και ιδιαίτερα εμπορικά ακίνητα, γεγονός που είχε προκαλέσει προβληματισμό σε μερίδα επαγγελματιών της εστίασης.

Μάλιστα, φέρεται πως είναι ο ιδιοκτήτης μίας πασίγνωστης αλυσίδας σουβλατζίδικων στο «νησί των ανέμων», με τους πελάτες να κάνουν ουρές τα καλοκαίρια.

Η «Σπηλιά» με τζίρο 20 εκατομμύρια ευρώ

Στο επιχειρηματικό πλέγμα με το οποίο έχει συνδεθεί το όνομά του περιλαμβάνεται και η γνωστή «Σπηλιά», ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα εστιατόρια της Μυκόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εποχικός τζίρος του πασίγνωστου εστιατορίου φέρεται να ξεπερνά τα 20.000.000 ευρώ. Από την «Σπηλιά» έχουν περάσει δεκάδες αναγνωρίσιμες προσωπικότητες από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ως το Ίλον Μασκ.

Η επέκταση στον Γιαλό

Παράλληλα, πληροφορίες θέλουν τον κατηγορούμενο Άγγελο Γιαννακόπουλο να είχε κινηθεί για την απόκτηση και άλλων καταστημάτων στον Γιαλό, με στόχο την περαιτέρω επέκτασή του στη μαζική εστίαση.

Συγκεκριμένα, ο Mr. «Χωριάτικο» φέρεται να είχε αγοράσει κατάστημα σε ένα ιδιαίτερα εμπορικό σημείο του νησιού και σχεδίαζε μια επιχείρηση πώλησης μαγειρευτού φαγητού. Μια απλή ιδέα που θα μπορούσε να φανεί εξαιρετικά επικερδής, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις από επιχειρηματίες της Μυκόνου, καθώς μια τέτοια επιχείρηση με ανταγωνιστικές τιμές σε ένα σημείο γεμάτο κόσμο θα μπορούσε να «κλέψει» την πελατεία από τους υπόλοιπους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως διατηρούσε τον έλεγχο σε αρκετούς φούρνους του νησιού.

Η συνεργασία με την Λίντσεϊ Λόχαν

Το όνομα του Γιαννακόπουλου είχε συνδεθεί και με επιχειρηματικά εγχειρήματα του Ντένη Παπαγεωργίου, συνεργάτη της Λίντσεϊ Λόχαν. Δημοσιεύματα της εποχής τον εμφάνιζαν ως αφανή συνεταίρο στο Lohan Club της Αθήνας, ενώ νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για παρασκηνιακή συμμετοχή του και σε επιχειρήσεις του Παπαγεωργίου στη Μύκονο, όπως το Monarch και το Rakkan στο Καλό Λιβάδι.

Η «αυτοκρατορία» των φούρνων

Η επιχειρηματική πορεία του «Mr. Χωριάτικο» ξεκίνησε το 1997, όταν άνοιξε τον πρώτο του φούρνο στην οδό Μιχαήλ Βόδα. Η ανάπτυξη υπήρξε ραγδαία, ειδικά μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, προκαλώντας πολλές φορές τις υποψίες και τη φημολογία των ανταγωνιστών για αθέμιτες πρακτικές.

Στο απόγειό της το 2013, η εταιρεία αριθμούσε 19 εταιρικά καταστήματα, 7 franchise, κέντρο διανομής και μεγάλη μονάδα παραγωγής, στηριζόμενη εν πολλοίς στο σύστημα δικαιόχρησης (franchise). Σήμερα, ωστόσο, από την άλλοτε κραταιά αλυσίδα επιβιώνουν μόλις 7 καταστήματα, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά το μέγεθός της, δεν βρέθηκε ποτέ ένας ενιαίος, διαφανής ισολογισμός.

Στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών εξηγούν πως τα δίκτυα πώλησης με συναλλαγές για προϊόντα μικρής αξίας, που όμως κάνουν καθημερινό τζίρο σε μετρητά είναι «βούτυρο στο ψωμί» για κυκλώματα παραοικονομίας που θέλουν να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα ή να αποκρύψουν φορολογητέα ύλη. Στην προκειμένη περίπτωση ελέγχονται «Το Χωριάτικο» η αλυσίδα «Bread Factory» και οι «Αττικοί Φούρνοι».

Η σκοτεινή πλευρά: Strip clubs, trafficking και υπερπολυτελής ζωή

Η δραστηριότητα του Γιαννακόπουλου δεν περιοριζόταν στον άρτο αλλά πρόσφερε και… θεάματα. Το όνομά του έχει συνδεθεί στενά με τη νυχτερινή διασκέδαση, όντας πίσω από γνωστά strip clubs της Αθήνας, όπως το Alcatraz στη Λεωφόρο Συγγρού και το Star στη Μεταμόρφωση. Το παρελθόν του επιχειρηματία είναι ήδη επιβαρυμένο, καθώς είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη ως εμπλεκόμενος σε μια πολύκροτη υπόθεση trafficking. Σε συνδυασμό με την προκλητική διαβίωση, τα υπερπολυτελή super-cars και τα ταξίδια στα Εμιράτα, το προφίλ του συνέθετε την εικόνα ενός ανθρώπου που κινούνταν πέρα από τα όρια της νομιμότητας.

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του

Σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Άγγελου Γιαννακόπουλου και των εμπλεκομένων στην υπόθεση του «Χωριάτικου», προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η απόφαση αφορά τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τα πρόσωπα και τις εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση.