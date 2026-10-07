Σε μια φορτισμένη παρέμβαση προχώρησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, αναφορικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι και την προσπάθεια του Ηλία Θεοδωρόπουλου να αποστασιοποιηθεί από τις ευθύνες που του αναλογούν.

Ο κ. Γιαννάκος καταγγέλλει συντονισμένο σχέδιο από την πλευρά του ζευγαριού των κατηγορουμένων γιατρών προκειμένου να απαλλαγεί ο 58χρονος παθολόγος, ενώ θέτει επιτακτικά το ερώτημα προς τους αρμόδιους φορείς για ποιον λόγο δεν έχει αφαιρεθεί ακόμη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα.

«Σχέδιο να βγει λάδι ο γιατρός»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τοποθετήθηκε με βαρύτατες εκφράσεις, κάνοντας λόγο για προσπάθεια αποποίησης ευθυνών από την πλευρά του 58χρονου γιατρού.

Όπως υποστηρίζει, οι εμφανιζόμενες διαφωνίες μεταξύ του ζεύγους εξυπηρετούν αποκλειστικά την υπερασπιστική τους γραμμή:

«Όχι και να βγεί λάδι ο Θεοδωρόπουλος της Καρνεάδου. Αν είναι δυνατόν. Είναι εξοργιστικό. Βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο από το ζευγάρι των κομπογιαννιτών να βγάλουν λάδι τον Θεοδωρόπουλο. Οι διαφωνίες μεταξύ των εξυπηρετούν την υπερασπιστική γραμμή. Θέλουν να βγει από τη φυλακή ο Θεοδωρόπουλος για να προστατέψει τις διαδρομές των χρημάτων που έβγαλαν κοροϊδεύοντας ασθενείς και πολίτες».

Η στάση των γιατρών και οι ελλείψεις στο ιατρείο

Περιγράφοντας τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου τη στιγμή που έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο ιατρείο της Καρνεάδου, ο κ. Γιαννάκος τονίζει ότι ο 58χρονος προσπαθούσε να αποσυρθεί από κάθε ευθύνη:

Αποποίηση σχέσης με τον ασθενή: Επαναλάμβανε στους διασώστες ότι ο ασθενής είναι της συζύγου του και ότι ο ίδιος απλώς συνέδραμε, παραμένοντας «ήρεμος, ψυχρός και απόμακρος» χωρίς να αποκαλύπτει το όνομά του. Καθυστερημένη κλήση του ΕΚΑΒ: Επισημαίνεται από τον κ. Γιαννάκο η καθυστέρηση στην ειδοποίηση των πρώτων βοηθειών μετά την ανακοπή. Ανεπάρκεια εξοπλισμού: Το ιατρείο διέθετε χαλασμένο απινιδωτή, δεν διέθετε μάσκα αμπού ούτε οξυγόνο, ενώ υπήρχε άγνοια για τη σωστή δοσολογία αδρεναλίνης. Άρνηση συνοδείας: Παρά την άρνηση της συζύγου να συνοδεύσει τον ασθενή στο νοσοκομείο, ούτε ο ίδιος ο γιατρός δέχθηκε να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο.

«Καλοστημένη επιχείρηση παραϊατρικής»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει ότι το παθολογικό ιατρείο λειτουργούσε στο όνομα του 58χρονου, ο οποίος φέρει την πλήρη νομική και επιστημονική ευθύνη για όσα εκτυλίσσονταν εντός του χώρου.

«Στο όνομά του Θεοδωρόπουλου είναι το παθολογικό ιατρείο της Καρνεάδου που ονόμαζε κλινική, η οποία δεν διέθετε τον στοιχειώδη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για ανάταξη ασθενούς από ανακοπή. Εκεί μέσα εγκατέστησε μηχανήματα παραϊατρικής και προσέλαβε προσωπικό για αυτή τη δουλειά. Ήταν μια καλοστημένη επιχείρηση προσοδοφόρα που είχε στήσει μαζί με τη γυναίκα του. Μαζί τρώγανε τα λεφτά από την κομπογιαννίτικη ιατρική και μαζί τα κάνανε όλα. Ως εκ τούτων είναι συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του Μαζωνάκη».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Μιχάλης Γιαννάκος θέτει το καίριο ερώτημα προς τις αρμόδιες αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους σχετικά με το καθεστώς των αδειών τους:

«Αλήθεια, γιατί δεν του αφαιρέθηκε ακόμη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του γιατρού; Πολύ φοβάμαι ότι σε λίγους μήνες ο Θεοδωρόπουλος θα είναι έξω με νέο ιατρείο στο Κολωνάκι να προσφέρει συμπληρώματα διατροφής σε καρκινοπαθείς ασθενείς, να συνεχίσει την ολιστική ιατρική καθοδηγούμενος από τη σύζυγο στη φυλακή. Στη σύζυγο Γάκα γιατί δεν αφαιρείται το δικαίωμα να ασκεί ιατρική;»