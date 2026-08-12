Συναγερμός στα Γιάννενα για την εξαφάνιση δύο ανήλικων παιδιών. Πρόκειται για τον 13χρονο Ομάρ Σακαριγιέ και τον 14χρονο Ισλάμ Αριφούλ. Τα ίχνη των δύο ανήλικων χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας.

Ο 13χρονος Ομάρ Σακαριγιέ έχει ύψος 1.70, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι τζιν, πορτοκαλί T-shirt, μπλε παντόφλες και άσπρες κάλτσες.

Ο 14χρονος Ισλάμ Αριφούλ έχει ύψος 1.60, είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Ο ανήλικος φορούσε μπλε παντελόνι τζιν, μαύρο T-shirt και μαύρες παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση των δύο ανηλίκων.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.