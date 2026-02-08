Μία καταγγελία, η έρευνα για πέντε εταιρείες και ένα οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο που αγόρασε ο ελεγχόμενος από τη Δικαιοσύνη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υπεξαίρεση, πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ήταν η αρχή για το πόρισμα που «καίει» τόσο τον Γιάννη Παναγόπουλο όσο και άλλα πέντε φυσικά πρόσωπα.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει το συμβόλαιο της αγοράς του οικοπέδου στον Άγιο Στέφανο και για πρώτη φορά έρχονται στο φως τα στοιχεία που χτύπησαν καμπανάκι στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και κυρίως για την προέλευση των χρημάτων.

Η αγορά

Σύμφωνα με το συμβόλαιο, το οικόπεδο (αστικό ακίνητο όπως χαρακτηρίζεται) αγοράστηκε στην τιμή των 140.000 ευρώ με την αντικειμενική του αξία να είναι όμως 209.687,94 ευρώ. Στο συμβόλαιο αναφέρεται ότι η τιμή αγοράς είναι… κατά δήλωση τόσο της πωλήτριας όσο και του αγοραστή εν προκειμένω του κ. Παναγόπουλου.

Οι υπογραφές έπεσαν στις 27 Ιουνίου 2024 σε συμβολαιογράφο στον Άγιο Στέφανο και το οικόπεδο ήταν 2 στρεμμάτων, εντός του ορίου του οικισμού. Στο συμβόλαιο αναφέρεται:

«Με το συμβόλαιο αυτό, η αφ’ ενός εδώ συμβαλλόμενη (σ.σ. αναφέρεται το όνομα της πωλήτριας) δήλωσε ότι ο από αυτήν εκπροσωπούμενος …(σ.σ. αναφέρεται το όνομα), ο οποίος στη συνέχεια για συντομία θα αποκαλείται ο πωλητής δηλώνει ότι το λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητό του, κατά θέση, έκταση και όρια, όπως είναι και βρίσκεται σήμερα, με όλα τα σε αυτό και από αυτό δικαιώματά του προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές του και όλες τις αξιώσεις και ενστάσεις αυτού και των προκτητόρων του, πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς τον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο Ιωάννη Παναγόπουλο, ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται για συντομία «αγοραστής» κατά πλήρη αυτού κυριότητα, νομή και κατοχή με τίμημα που συμφωνήθηκε και είναι σε αναλογία παροχής και αντιπαροχής κατά δήλωση των συμβαλλομένων 140.000 ευρώ.

Η τμηματική εξόφληση στο κατά… δήλωση ποσό αγοράς

Στο συμβόλαιο τονιζόταν αρκετές φορές η φράση… κατά δήλωση ως προς το ποσό της αγοράς ενώ αναλυόταν και η εξόφληση του. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της «Ζούγκλας» η εξόφληση έγινε τμηματικά ως εξής:

–50.000 ευρώ ως προκαταβολή μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό του πωλητή στις 24 Μαΐου 2024 ένα μήνα πριν την αγορά.

–40.000 ευρώ στις 11 Ιουνίου 2024 και πάλι με μεταφορά στο λογαριασμό του πωλητή

–90.000 ευρώ σε τραπεζική επιταγή δόθηκαν την ημέρα που έγινε η αγορά στο συμβολαιογραφικό γραφείο.

Στο συμβόλαιο επισημαίνεται επίσης ότι για το ποσό της αντικειμενικής αξίας (209.687,94 ευρώ) καταβλήθηκε από τον αγοραστή (σ.σ. Γιάννης Παναγόπουλος) φόρος μεταβίβασης ακινήτου 6.479.36 ευρώ.