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Ανησυχία έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες οι αναρτήσεις του Γιάννη Παπαμιχαήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ο ίδιος προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες, όπως υποστηρίζει ή όπως ισχυρίζεται, σχετικά με την προσωπική του ασφάλεια και υποστηρίζει ότι έχει απευθυνθεί σε ελληνικές και διεθνείς Αρχές.
Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ δημοσίευσε αρχικά στο Facebook βίντεο μεγάλης διάρκειας, στο οποίο ανέφερε ότι δέχεται απειλές από την εγκληματική οργάνωση και ότι διαθέτει στοιχεία για όσα καταγγέλλει. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή ή επίσημη ανακοίνωση των Αρχών.
Οι καταγγελίες που έκανε στα social media
Σε ένα από τα βίντεο, διάρκειας περίπου μίας ώρας και 39 λεπτών, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ υποστήριξε ότι έχει περάσει ημέρες χωρίς ύπνο και εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο, κατά τον ίδιο, έχουν αντιμετωπιστεί οι καταγγελίες του.
Παράλληλα, έκανε αναφορές στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και υποστήριξε ότι επιθυμεί να παραδώσει προσωπικά στοιχεία που, όπως λέει, διαθέτει σχετικά με τις απειλές που φέρεται να έχει δεχθεί.
Τα συγκεκριμένα βίντεο δεν εμφανίζονται πλέον στον λογαριασμό του στο Facebook, ωστόσο ο ίδιος συνέχισε με γραπτές αναρτήσεις να επιμένει στις καταγγελίες του.
Αναφορές σε Europol και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Σε επόμενες δημοσιεύσεις, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ υποστήριξε ότι έχει ήδη διαβιβάσει στοιχεία σε αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, στη Europol και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Αναλυτικά τι έγραψε:
Ανέφερε ακόμη ότι εδώ και περίπου 14 μήνες επιχειρεί να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές για όσα, κατά τον ίδιο, γνωρίζει και υποστήριξε ότι μπορεί να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από τους συγκεκριμένους φορείς ότι έχουν παραλάβει ή εξετάζουν τέτοιο υλικό.
Κινητοποιήθηκαν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
Οι αναρτήσεις φέρεται να προκάλεσαν και την κινητοποίηση υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποιήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη υποστήριξη. Δεν έχει υπάρξει, πάντως, επίσημη ανακοίνωση με λεπτομέρειες για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.
Δελαπόρτας: «Δεν νοσηλεύεται»
Για την κατάσταση του Γιάννη Παπαμιχαήλ τοποθετήθηκε και ο στενός του φίλος Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος διέψευσε τις πληροφορίες που τον ήθελαν να νοσηλεύεται.
Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δεν βρίσκεται σε νοσοκομείο, σημειώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται κοντά του και είναι διαθέσιμος να τον στηρίξει εφόσον χρειαστεί.
Ο Μάκης Δελαπόρτας ζήτησε επίσης από το κοινό να αποφεύγει τα επιθετικά ή επικριτικά σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις του, επισημαίνοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να τον επιβαρύνουν συναισθηματικά.
«Χρειάζομαι αλλαγή παραστάσεων»
Μετά τις αναρτήσεις που προκάλεσαν συζητήσεις τις προηγούμενες ημέρες, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επανήλθε στο Instagram με διαφορετικό τόνο.
Ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει με φίλους στο Τρόμσο της Νορβηγίας για τις ημέρες των Χριστουγέννων, γράφοντας ότι χρειάζεται «αλλαγή παραστάσεων».
Η νέα ανάρτηση ήρθε μετά από αρκετές ημέρες έντονης δραστηριότητας στα social media, κατά τις οποίες ο ίδιος επέμεινε ότι διαθέτει στοιχεία για τις καταγγελίες που έχει κάνει.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη δημόσια επιβεβαίωση των ισχυρισμών του περί εγκληματικής οργάνωσης και απειλών, ούτε ανακοίνωση από τις Αρχές για σχετική έρευνα. Οι δημόσιες αναρτήσεις του και η αντίδραση ανθρώπων από το περιβάλλον του παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.