Ανησυχία έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες οι αναρτήσεις του Γιάννη Παπαμιχαήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ο ίδιος προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες, όπως υποστηρίζει ή όπως ισχυρίζεται, σχετικά με την προσωπική του ασφάλεια και υποστηρίζει ότι έχει απευθυνθεί σε ελληνικές και διεθνείς Αρχές.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ δημοσίευσε αρχικά στο Facebook βίντεο μεγάλης διάρκειας, στο οποίο ανέφερε ότι δέχεται απειλές από την εγκληματική οργάνωση και ότι διαθέτει στοιχεία για όσα καταγγέλλει. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή ή επίσημη ανακοίνωση των Αρχών.

Οι καταγγελίες που έκανε στα social media

Σε ένα από τα βίντεο, διάρκειας περίπου μίας ώρας και 39 λεπτών, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ υποστήριξε ότι έχει περάσει ημέρες χωρίς ύπνο και εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο, κατά τον ίδιο, έχουν αντιμετωπιστεί οι καταγγελίες του.

Παράλληλα, έκανε αναφορές στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και υποστήριξε ότι επιθυμεί να παραδώσει προσωπικά στοιχεία που, όπως λέει, διαθέτει σχετικά με τις απειλές που φέρεται να έχει δεχθεί.

Τα συγκεκριμένα βίντεο δεν εμφανίζονται πλέον στον λογαριασμό του στο Facebook, ωστόσο ο ίδιος συνέχισε με γραπτές αναρτήσεις να επιμένει στις καταγγελίες του.

Αναφορές σε Europol και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σε επόμενες δημοσιεύσεις, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ υποστήριξε ότι έχει ήδη διαβιβάσει στοιχεία σε αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, στη Europol και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αναλυτικά τι έγραψε:

«ΤΟ ΤΙ ΓΡΆΦΕΙ Ο ΚΑΘΈΝΑΣ, ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΤΟΥ. ΑΥΤΆ ΕΊΝΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΊ. ΟΙ ΑΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΌΜΩΣ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΈΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΆΝΕ. ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝΕ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ, Η EUROPOL , Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ, ΕΓΩ, ΚΑΙ ΚΆΠΟΙΑ ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΈΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ GREEK CRIMINAL ENTERPRISE, ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΚΆΛΥΨΗ. ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΟΤΙ Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΈΑΣ ΒΟΥΡΛΙΏΤΗΣ, ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΣΥΖΉΤΗΣΗ, ΔΈΧΤΗΚΕ ΝΑ ΜΙΛΉΣΕΙ, ΜΌΝΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΤΗΣ EUROPOL ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΝΕΙ ΟΤΙ ΟΧΙ ΑΠΛΆ ΑΠΕΙΛΗΤΑΙ ΜΌΝΟ ΑΥΤΌΣ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΈΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΉ ΣΧΈΣΗ ΜΑΖΊ ΤΟΥ. ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΕΠΊ 8 ΜΉΝΕΣ, ΠΆΝΤΑ ΌΤΑΝ ΚΑΛΏ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΝΑ ΛΥΠΕΙ. ΤΕΛΟΣ Η ΑΜΈΡΙΣΣΑ ΒΟΓΙΑΤΖΉ, ΚΆΤΟΙΚΟΣ ΡΌΔΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΜΥΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, ΔΟΛΟΦΟΝΉΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΈΔΙΝΕ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΕΆΝ ΤΑ ΈΠΑΙΡΝΑ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΜΟΥ, ΘΆ ΤΆ ΠΉΓΑΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΆΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΊΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΈΒΡΙΣΚΑ ΠΟΙΟΣ ΈΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΉ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ.

ΚΑΛΑ ΕΩΣ ΕΔΏ ;; Η ΚΟΎΡΑΣΗ, ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΜΈΝΑ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ “. ΑΠΈΝΑΝΤΙ “. ΈΚΑΝΑΝ ΈΝΑ ΤΡΑΓΙΚΌ ΛΆΘΟΣ, ΠΟΥ ΘΆ ΉΤΑΝ Η ΑΠΌΛΥΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΗ ΜΟΥ. ΒΛΕΠΩ ΜΙΑ ΚΛΉΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΌΝΟΜΑ ” ΑΜΈΡΙΣΣΑ ΒΟΓΙΑΤΖΉ ” . ΑΜΈΣΩΣ ΣΚΈΦΤΗΚΑ ΌΤΙ ΘΑ ΈΒΑΛΑΝ ΚΆΠΟΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΛΈΕΙ ” ΡΕ ΓΙΆΝΝΗ, ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΛΕΣ ;; ΕΊΣΑΙ ΚΑΛΆ. ;;; ΜΙΑ ΧΑΡΆ ΕΊΜΑΙ ” . ΑΥΤΉ Η ΚΊΝΗΣΗ ΘΑ ΜΕ ΤΣΆΚΙΖΕ, ΓΙΑ ΚΆΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙΆΣΤΗΜΑ. ΘΑ ΛΈΓΑΤΕ ΌΛΟΙ ” Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΠΆΕΙ ΚΑΘΌΛΟΥ ΚΑΛΆ “. ΣΎΜΦΩΝΩ ΑΠΌΛΥΤΑ. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΚΑΝΑΝ ΑΥΤΌ. ΈΚΑΝΑΝ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΌ ΛΆΘΟΣ, Η ΚΛΉΣΗ ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΗ, ΉΤΑΝ ΕΞΕΡΧΌΜΕΝΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΌ ΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΈΝΗ ΑΜΈΡΙΣΣΑ ΒΟΓΙΑΤΖΉ !!!!! ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΆΚΙ ;; ΤΟ ΝΟΎΜΕΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΆ ΑΜΕΡΙΣΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΉ, ΔΕΝ ΥΠΉΡΧΕ ΚΑΝ !!!!!!!

ΑΜΈΣΩΣ ΠΑΊΡΝΩ ΤΗΝ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΎΣ ΜΟΥ ΤΗΣ Ε. Υ. Π. ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΒΡΩ ΚΑΝΈΝΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΜΙΣΉ ΏΡΑ ΒΡΊΣΚΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΤΗΣ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΉΣ, ΕΞΗΓΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΆΩ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΝ, ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΊ ΕΙΣΑΓΓΕΛΈΑΣ, ΝΑ ΒΓΆΛΕΙ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ 8 ΆΤΟΜΑ. ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΉ. Η ΟΠΟΊΑ ΛΥΠΕΙ ΕΚΤΌΣ ΕΛΛΆΔΑΣ. ΟΠΌΤΕ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΆΜΕ ΣΤΗ EUROPOL , ΏΣΤΕ ΝΑ ΒΓΆΛΕΙ ΔΙΕΘΝΉ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΥΨΗΣ. ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΔΕΝ ΕΊΧΑΜΕ ΧΡΌΝΟ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΌΛΕΣ ΑΥΤΈΣ ΌΙ ΕΝΕΡΓΙΕΣ. ΓΙΑ ΜΙΣΉ ΏΡΑ, ΧΆΘΗΚΕ ΜΙΑ ΑΠΊΣΤΕΥΤΗ ΕΥΚΑΙΡΊΑ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΖΑΜΕ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΙΝΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΆΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΊΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΊΩΝΑΝ ΌΛΑ ΠΟΛΎ ΠΊΟ ΓΡΉΓΟΡΑ. ΤΙ ΧΆΘΗΚΕ : Ο ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ, ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ” ΞΗΛΩΜΑ ” , Η ΜΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟ ΜΆΘΕΙ ΌΛΗ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΆ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΤΟΝ Κ. ΒΟΥΡΛΙΏΤΗ.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΤΗΛΕΦΏΝΗΜΑ ΉΤΑΝ ΣΤΟΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΉ ΜΟΥ ” ΤΗ ΓΛΥΤΩΣΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΉ ΏΡΑ. ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΧΡΌΝΟ. ΑΛΛΆ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΆ. ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΆΝΟΙ ΕΊΝΑΙ ΈΜΠΕΙΡΟΙ , ΘΆ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΟΎΝ ΌΠΩΣ ΠΡΈΠΕΙ. “

ΤΕΛΙΚΆ, ΠΟΙΟΊ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΒΟΉΘΕΙΑ ; ΣΊΓΟΥΡΑ ΌΧΙ ΕΓΏ. ΑΛΛΆ ΠΆΡΑ ΠΟΛΎ ΆΛΛΟΙ. ΒΟΉΘΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΌΜΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΎΣ. ΑΥΤΆ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΎΨΩ ΤΏΡΑ. ΤΟ ΚΥΡΙΌΤΕΡΟ ΌΜΩΣ ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ ΌΛΑ ΌΣΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΟΝΤΑΙ. ΆΛΛΟ ΤΙ ΙΣΧΥΡΊΖΕΤΑΙ ΚΆΠΟΙΟΣ, ΕΝΤΕΛΏΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΕΙ. ΣΌΡΡΥ ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ, ΚΑΛΉ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΚΑΙ ΌΛΕΣ

ΓΙΆΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΉΛ

Υ Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΏ ΔΗΜΌΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΩ ΑΠΊΣΤΕΥΤΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ, ΕΔΩ ΚΑΙ 14 ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΜΉΝΕΣ : ΣΑΣ ΕΡΩΤΩ , ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΜΗΝΎΣΕΙΣ, ΟΙ ΑΓΩΓΈΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ;; ΠΟΥΘΕΝΆ. ΤΟ ΓΙΑΤΊ ΤΟ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ, ΤΟ ΓΝΩΡΊΖΩ, ΚΑΊ ΕΛΠΊΖΩ ΤΏΡΑ ΚΆΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΆΒΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΊΣ…»

Ανέφερε ακόμη ότι εδώ και περίπου 14 μήνες επιχειρεί να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές για όσα, κατά τον ίδιο, γνωρίζει και υποστήριξε ότι μπορεί να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από τους συγκεκριμένους φορείς ότι έχουν παραλάβει ή εξετάζουν τέτοιο υλικό.

Κινητοποιήθηκαν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

Οι αναρτήσεις φέρεται να προκάλεσαν και την κινητοποίηση υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποιήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη υποστήριξη. Δεν έχει υπάρξει, πάντως, επίσημη ανακοίνωση με λεπτομέρειες για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.

Δελαπόρτας: «Δεν νοσηλεύεται»

Για την κατάσταση του Γιάννη Παπαμιχαήλ τοποθετήθηκε και ο στενός του φίλος Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος διέψευσε τις πληροφορίες που τον ήθελαν να νοσηλεύεται.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δεν βρίσκεται σε νοσοκομείο, σημειώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται κοντά του και είναι διαθέσιμος να τον στηρίξει εφόσον χρειαστεί.

Ο Μάκης Δελαπόρτας ζήτησε επίσης από το κοινό να αποφεύγει τα επιθετικά ή επικριτικά σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις του, επισημαίνοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να τον επιβαρύνουν συναισθηματικά.

«Χρειάζομαι αλλαγή παραστάσεων»

Μετά τις αναρτήσεις που προκάλεσαν συζητήσεις τις προηγούμενες ημέρες, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επανήλθε στο Instagram με διαφορετικό τόνο.

Ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει με φίλους στο Τρόμσο της Νορβηγίας για τις ημέρες των Χριστουγέννων, γράφοντας ότι χρειάζεται «αλλαγή παραστάσεων».

Η νέα ανάρτηση ήρθε μετά από αρκετές ημέρες έντονης δραστηριότητας στα social media, κατά τις οποίες ο ίδιος επέμεινε ότι διαθέτει στοιχεία για τις καταγγελίες που έχει κάνει.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη δημόσια επιβεβαίωση των ισχυρισμών του περί εγκληματικής οργάνωσης και απειλών, ούτε ανακοίνωση από τις Αρχές για σχετική έρευνα. Οι δημόσιες αναρτήσεις του και η αντίδραση ανθρώπων από το περιβάλλον του παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.