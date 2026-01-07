Την αποκάλυψη ότι δέχθηκε πρόταση από τη Μαρία Καρυστιανού για να συμμετάσχει στον πολιτικό φορέα που βρίσκεται υπό διαμόρφωση έκανε ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, μιλώντας στην εκπομπή «Το Φως του Καποδίστρια» στον Politica 89,8 και στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη.

Όπως ανέφερε, η προσέγγιση της κ. Καρυστιανού ήταν «ευγενική και προσεκτική», ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν αποδέχθηκε την πρόταση, τονίζοντας ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον κινηματογράφο για να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική.

«Δεν αφήνω τον κινηματογράφο και την αγάπη μου για να μπω στην πολιτική. Δεν παίζω τέτοια παιχνίδια», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αντιλαμβάνεται τον δημόσιο θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομα της Μαρίας Καρυστιανού και τη δυναμική που καταγράφει στην κοινωνία, ειδικά αυτή την περίοδο.

Ο γνωστός σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι το έργο του στον πολιτισμό είναι αυτό που τον εκφράζει απόλυτα και πως η απήχηση που έχει η νέα του ταινία στον κόσμο επιβεβαιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια.

«Με πλησιάζουν περισσότερο τώρα, όμως εγώ παραμένω πιστός στην τέχνη μου», κατέληξε, ξεκαθαρίζοντας ότι επιλέγει να υπηρετεί την αλήθεια και τις αξίες του μέσα από τον κινηματογράφο και όχι μέσα από πολιτικούς σχηματισμούς.

Πηγή: politica.gr