Σε άμεσο αποκλεισμό της γέφυρας του ποταμού Λουδία, στην περιοχή «Μηδέν» έξω από τα Γιαννιτσά, για όλα τα οχήματα που ξεπερνούν σε βάρος τους 3,5 τόνους, προχώρησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας. Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την οδική ασφάλεια, έπειτα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας.

Τα ανησυχητικά ευρήματα του ελέγχου

Η κινητοποίηση των αρχών προκλήθηκε μετά την αποστολή των αποτελεσμάτων της τεχνικής επιθεώρησης και των σχεδίων αποτύπωσης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Έξυπνες Γέφυρες» του ΤΕΕ.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση της εταιρείας ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., η γέφυρα που βρίσκεται στο 6,5ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Σταυρού Ημαθίας, έχει κριθεί ότι βρίσκεται σε «κατάσταση Αστοχίας».

Τα περιοριστικά μέτρα τίθενται σε ισχύ άμεσα και θα διαρκέσουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να πραγματοποιηθούν, εφόσον απαιτηθεί, οι εργασίες στατικής ενίσχυσης της δομής.

Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας και την ασφαλή μετακίνηση των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, προτείνονται οι εξής εναλλακτικές οδικές αρτηρίες:

Από Εγνατία Οδό και Βέροια: Κίνηση μέσω της Επαρχιακής Οδού Σταυρού – Γιαννιτσών, στροφή αριστερά προς την Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης και έξοδος στην Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Μέσω της Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Χαλκηδόνας: Στροφή αριστερά προς την Τοπική Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου (προσοχή: αφορά αποκλειστικά οχήματα από 3,5 έως 20 τόνους) και είσοδος στην παράκαμψη Παραλίμνης – Χαλκηδόνας της Εθνικής Οδού 2 (Θεσσαλονίκης – Έδεσσας).

Σημείωση: Η ρύθμιση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται σε πλήρη εναρμόνιση με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 5209/2025 για την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από voria.gr