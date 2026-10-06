Στην εξιχνίαση μιας απάτης με το τέχνασμα του «ψεύτικου αστυνομικού» σε βάρος 90χρονης στα Γιαννιτσά Πέλλας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Οι επιτήδειοι απέσπασαν από την ηλικιωμένη 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 7.000 ευρώ, στήνοντας μια διπλή παγίδα τρομοκράτησης και καθοδήγησης.

Μετά από συστηματική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 61χρονου άνδρα, ο οποίος εκτελούσε χρέη «εισπράκτορα» του κυκλώματος.

Η μέθοδος εξαπάτησης

Η υπόθεση, η οποία διαπράχθηκε τον περασμένο Αύγουστο στα Γιαννιτσά, αποκαλύπτει τη μεθοδικότητα με την οποία δρουν τα κυκλώματα εξαπάτησης ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες εφάρμοσαν μια διπλή τακτική χειραγώγησης:

Αρχικά, άγνωστος συνεργός τηλεφώνησε στην 90χρονη, απειλώντας την και απαιτώντας την άμεση παράδοση χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων. Λίγη ώρα αργότερα, άλλο μέλος της σπείρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Ο «μαϊμού» αστυνομικός καθησύχασε την ηλικιωμένη και την έπεισε να συνεργαστεί με τις Αρχές για τη δήθεν σύλληψη των επικίνδυνων κακοποιών που την είχαν απειλήσει.

Αφού η 90χρονη πείστηκε, συγκέντρωσε 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ, τα οποία τοποθέτησε σε σημείο που της υπέδειξε στο τηλέφωνο ο «καθοδηγητής».

Ο ρόλος του 61χρονου «εισπράκτορα» και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Από το σημείο απόκρυψης, τα χρήματα και τα τιμαλφή παρέλαβε ένας 61χρονος άνδρας, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο του φυσικού παραλήπτη, «εισπράκτορα», της οργάνωσης.

Έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη προανάκριση, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία του 61χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για: