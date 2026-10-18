Σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική περιβαλλοντική δράση προχώρησε ο δήμος Πέλλας, σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών, δίνοντας «σάρκα και οστά» στον σχεδιασμό για τη δημιουργία ελαιώνα στο πάρκο «Ανατολικής Ρωμυλίας», στη δυτική πλευρά της πόλης.

Στο πλαίσιο της δράσης, φυτεύτηκαν 50 δενδρύλλια ελιάς σε έκταση περίπου 5 στρεμμάτων, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεταμόρφωσης του χώρου σε έναν μικρό πνεύμονα πρασίνου, με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και συμβολική αξία για την περιοχή.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος «Το Νερό», το οποίο πραγματοποιείται σε σύμπραξη με το Γυμνάσιο Κιτίου Λάρνακας.

Ενεργή συμμετοχή στη δενδροφύτευση είχε ο δήμαρχος Πέλλας, Στάθης Φουντουκίδης, ο οποίος βρέθηκε στον χώρο, συνομίλησε με τους 15 μαθητές και τις δύο εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη δράση φύτευσε δέντρα και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενίσχυσης του αστικού πρασίνου και της ενεργού συμμετοχής της νέας γενιάς σε πρωτοβουλίες με θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον συμβολισμό της ελιάς, ενός δέντρου άρρηκτα συνδεδεμένου με την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό, την ειρήνη και τη διαχρονική ταυτότητα της χώρας.

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν ήταν τυχαία, καθώς, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Πέλλας, η γεωμορφολογία της έκτασης κρίνεται κατάλληλη για τη φύτευση ελαιόδεντρων.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο δήμος Πέλλας επενδύει στο πράσινο και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αναδεικνύοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο της σχολικής κοινότητας στην προσπάθεια για μια πιο βιώσιμη και φιλική προς τον πολίτη πόλη.

Οι 50 μικρές ελιές που φυτεύτηκαν αποτελούν την αρχή μιας προσπάθειας που φιλοδοξεί να δώσει νέα πνοή στο πάρκο «Ανατολικής Ρωμυλίας», δημιουργώντας έναν χώρο πρασίνου που θα μεγαλώνει μαζί με τις επόμενες γενιές.

Τον δήμαρχο συνόδευσε στη δράση και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου, Νίκος Κατσαμπέρης.

Πηγή: ΑΜΠΕ