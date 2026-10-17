Σε ποινή κάθειρξης 12 ετών καταδικάστηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ένας 57χρονος οδηγός, ο οποίος τα Χριστούγεννα του 2023 προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, με θύμα έναν 78χρονο ψάλτη.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, έξω από τα Γιαννιτσά. Το άτυχο θύμα κατευθυνόταν εκείνη την ώρα στην εκκλησία των Γαλατάδων για τη χριστουγεννιάτικη ακολουθία, όταν το όχημά του συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο του 57χρονου. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο κατηγορούμενος, ενώ ελαφρά τραύματα υπέστη ο οδηγός ενός τρίτου οχήματος.

Υψηλά ποσοστά αλκοόλ και η υπερασπιστική γραμμή

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε το δυστύχημα έδειξε σημαντική συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του 57χρονου, η οποία μετρήθηκε διαδοχικά σε 1,62 και 1,48 g/L.

Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει δύο με τρία ποτά ουίσκι σε κέντρο διασκέδασης, υποστηρίζοντας ωστόσο πως όταν οδήγησε αισθανόταν σωματικά και πνευματικά καλά.

Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και απέδωσε την εκτροπή του οχήματός του στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα ζώο στον δρόμο, αλλά και στην αντανάκλαση των προβολέων του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 78χρονος. Παράλληλα, τόνισε πως είναι επαγγελματίας οδηγός επί 35 χρόνια χωρίς προηγούμενο περιστατικό.

Η κατάρριψη των ισχυρισμών και η απόφαση

Οι ισχυρισμοί του περί αναμμένων προβολέων διαψεύστηκαν από την κατάθεση του τραυματισμένου οδηγού ταξί. Ο τελευταίος επικαλέστηκε βιντεοληπτικό υλικό από το όχημά του, το οποίο κινούνταν πίσω από τον θανόντα και συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε τον 57χρονο ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον φυλάκιση ενός μηνός για τη σωματική βλάβη από αμέλεια στον οδηγό του ταξί.

Μετά την ετυμηγορία, ο καταδικασθείς οδηγήθηκε εκ νέου στις φυλακές, καθώς αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.