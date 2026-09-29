Η αλλαγή ώρας φέτος θα γίνει νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, καθώς η επιστροφή στη χειμερινή ώρα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την πιο πρώιμη ημερομηνία κατά την οποία έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή από το 2020.

Όπως κάθε φθινόπωρο, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, χαρίζοντας ουσιαστικά μία επιπλέον ώρα ύπνου. Παράλληλα, η αλλαγή σημαίνει ότι τα πρωινά θα φωτίζουν νωρίτερα, περιορίζοντας το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η έναρξη της ημέρας γίνεται υπό συνθήκες σκοταδιού. Αντίθετα, την άνοιξη τα ρολόγια προχωρούν μία ώρα μπροστά, με αποτέλεσμα να υπάρχει περισσότερο φυσικό φως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Πότε αλλάζει η ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ημερομηνίες για την αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας καθορίζονται από συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο. Η μετάβαση στη θερινή ώρα γίνεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, ενώ η επιστροφή στη χειμερινή πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Η αλλαγή προγραμματίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Σάββατο προς την Κυριακή, ώστε να περιορίζονται όσο γίνεται οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις, τις μεταφορές και την καθημερινή λειτουργία.

Το 2026, ωστόσο, η ημερομηνία της αλλαγής είναι ασυνήθιστα πρώιμη.

Μία ώρα πίσω τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα γίνει τη νύχτα του Σαββάτου 24 προς την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 02:00.

Η ημερομηνία αυτή αποτελεί την νωρίτερη δυνατή εκδοχή της φθινοπωρινής αλλαγής ώρας, καθώς ο ισχύων κανόνας προβλέπει ότι η μετάβαση πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Έτσι, η 25η Οκτωβρίου 2026 ξεχωρίζει ημερολογιακά, καθώς η τελευταία φορά που η επιστροφή στη χειμερινή ώρα έγινε τόσο νωρίς ήταν το 2020.