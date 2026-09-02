Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Βαρύτατες καταγγελίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά την αποχώρηση της πολύτεκνης οικογένειας με τα έξι παιδιά από τη Φουρνά Ευρυτανίας και τη μετακόμισή της στη Νάξο.
Η μητέρα της οικογένειας, Βασιλική Εμμανουήλ, μιλώντας στο mega, καταγγέλλει ότι το πρόγραμμα δεν ήταν υποστηρικτικό, κάνοντας λόγο για άσχημη συμπεριφορά, κοινωνικό μποϊκοτάζ στην επιχείρησή τους, αδράνεια των τοπικών φορέων σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού (bullying) σε βάρος του γιου τους, αλλά και άθλιες συνθήκες διαβίωσης σε σπίτι με αρουραίους.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», Παναγιώτα Διαμαντή, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η οικογένεια έλαβε πρωτοφανή οικονομική, υλική και κοινωνική στήριξη.
Οι καταγγελίες της οικογένειας: Bullying και ακατάλληλη στέγη
Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» , η Βασιλική Εμμανουήλ ξέσπασε, περιγράφοντας τους λόγους που την ανάγκασαν να εγκαταλείψει το χωριό.
Όπως υποστήριξε, η οικογένεια δεν στηρίχθηκε σωστά από την αρχή, ενώ το πρόγραμμα αποδείχθηκε κατώτερο των προσδοκιών τους.
Η οικογένεια, σύμφωνα με τους ίδιους, επένδυσε όλες τις οικονομίες που είχε φέρει από τη Γερμανία για να ανοίξει ένα κατάστημα εστίασης, μπαίνοντας και σε πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ με 17.000 ευρώ.
Η κ. Εμμανουήλ τόνισε: «Βεβαίως, ήταν δική μας επιλογή με όλα μας τα λεφτά, με ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, ό,τι φέραμε από τη Γερμανία. Παλέψαμε πάρα πολύ! Δεν είμαστε άνθρωποι που φεύγουμε έτσι εύκολα». Ωστόσο, η τοπική αγορά αποδείχθηκε εξαιρετικά μικρή για τη συντήρηση μιας οκταμελούς οικογένειας, καθώς, όπως εξήγησε: «Από τα 100 άτομα αν έρχονται μόνο τα 5, δεν μπορείς να συντηρήσεις ένα μαγαζί».
Το «κερασάκι στην τούρτα», ήταν ο σχολικός εκφοβισμός που υπέστη ο μεγάλος γιος της. Όταν το θέμα καταγγέλθηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο ΚΕΔΑΣΥ, η αντίδραση του χωριού ήταν εχθρική. Όπως κατήγγειλε η κ. Εμμανουήλ:
«Εμείς αφήσαμε ολόκληρη Γερμανία για το bullying, δεν είναι ότι φύγαμε γιατί δεν μας άρεσε η Γερμανία. Και όταν βλέπεις ότι το παιδί σου δεν περνάει καλά, αργεί να μιλήσει, γιατί ο δικός μας ανέχεται καταστάσεις και όταν ξαφνικά μιλάει, γιατί μετά όταν μίλησε το παιδί ότι πέρασε κάποιες καταστάσεις στο χωριό, το χωριό δυστυχώς έβαλε μία στάση ότι δεν πρέπει να έρθουν στο μαγαζί, γιατί θεωρούσαν ότι ο ξένος προσέβαλε το ντόπιο. Όταν θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις κακό στην επιχείρηση, δεν κάνεις κακό στην επιχείρηση, κάνεις κακό σε μία μάνα που προσπαθεί να ταΐσει τα παιδιά της».
Η οικογένεια κατήγγειλε επίσης τις ακατάλληλες συνθήκες στο σπίτι όπου αναγκάστηκε να μετακομίσει, όταν έπρεπε να παραδώσει το προηγούμενο σε άλλη νεοαφιχθείσα οικογένεια. Ο σύζυγος, Στέφανος Κωστόπουλος, ανέφερε: «Κοιτάξαμε να φτιάξουμε το σπίτι γιατί ήταν 25 χρόνια κλειστό. Κάναμε κάποιες εργασίες, και πάλι δυστυχώς χρειαζόταν κι άλλες εργασίες να γίνουνε, αλλά δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα. Όταν έβρεχε πολλή ώρα, μπαίναν νερά από τη σκεπή στα δωμάτια των παιδιών». Η κ. Εμμανουήλ συμπλήρωσε χαρακτηριστικά:
«Μπήκαμε σε ένα σπίτι που μένανε αρουραίοι και ο μάστορας ο ίδιος γύρισε και είπε “εδώ δεν μένουν ούτε κότες”. Ο ιδιοκτήτης όντως μου το ‘δωσε για εννιά χρόνια, αλλά μου ‘πε ο άνθρωπος “θέλει πολύ δουλειά”. Πώς ζούσαν τα παιδιά με μία ξυλόσομπα η οποία δεν τοποθετήθηκε σωστά και τα νερά και τα χιόνια μπαίναν όλα μέσα; Και πώς ζούσαμε με τους αρουραίους και το παιδί συνέχεια ήταν στον γιατρό;»
Η απάντηση της Προέδρου της ΑΜΚΕ «Νέα ζωή στο χωριό»
Απέναντι στις βαρύτατες αιτιάσεις, η πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό» και δασκάλα, Παναγιώτα Διαμαντή, παρέθεσε τη δική της πλευρά, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έλαβε τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα και προνομιακή μεταχείριση.
Σύμφωνα με την ίδια, ενώ το πρόγραμμα πλέον επιδοτεί τα τρία πρώτα ενοίκια, στη συγκεκριμένη οικογένεια, ως πρώτη που έφτασε, καλύφθηκαν τα ενοίκια για έναν ολόκληρο χρόνο. Όπως εξήγησε η κ. Διαμαντή: «Η “Νέα Ζωή στο Χωριό” άνοιξε αυτό το κάλεσμα και υποστηρίζει τις οικογένειες με τα ενοίκια, τη στέγαση και την εξεύρεση εργασίας. Στη συγκεκριμένη οικογένεια, χρηματοδοτήθηκε για έναν ολόκληρο χρόνο με τα ενοίκιά της».
Η ίδια υποστήριξε ότι, εξασφαλίστηκε χορηγία για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του καταστήματος, ενώ προσφέρθηκαν δωρεάν φροντιστήρια, απογευματινές δραστηριότητες, σχολικά γεύματα, καθώς και πρόσβαση σε κοινωνική ιματιοθήκη.
Η κ. Διαμαντή τόνισε: «Εμείς παρείχαμε δωρεάν υπηρεσίες επιπλέον στα παιδιά, δωρεάν φροντιστήρια, δωρεάν δραστηριότητες το απόγευμα, δωρεάν γεύμα στο σχολείο τους, κοινωνική ντουλάπα αλληλεγγύης για να πάρουν οτιδήποτε ήταν αναγκαίο».
Η κ. Διαμαντή σημείωσε ότι η οικογένεια είχε αναφέρει πως έφυγε από τη Γερμανία εξαιτίας bullying στο παιδί, ενώ για το συμβάν στη Φουρνά υπογράμμισε:
«Ήταν ένα ζήτημα το οποίο είχε έρθει και σε εμάς όταν ξεκίνησαν οι άνθρωποι και γύρισαν από τη Γερμανία και μας είπαν ότι ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο έφυγαν. Τοποθετήθηκε η Δευτεροβάθμια, μπήκε ο διευθυντής, έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν συμβαίνει κάποιο περιστατικό έτσι λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των παιδιών και αυτό τέθηκε και τελείωσαν οι εξετάσεις τους. Από εκεί και πέρα, οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί από πριν να δρομολογηθεί, να αποφευχθεί ή να δημιουργηθεί. Εμείς προσφέραμε σε όλους τους γονείς την υποστήριξη όποιος θέλει να επικοινωνήσει με κοινωνικό λειτουργό».
Η ανάρτηση της Παναγιώτας Διαμαντή
Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Παναγιώτα Διαμαντή επιβεβαίωσε ότι στο χωριό συνεχίζουν να ζουν κανονικά άλλες πέντε οικογένειες και αναφέρει ότι «οι προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές αποφάσεις κάθε οικογένειας είναι απολύτως σεβαστές και δεν είναι δική μας θέση να τις σχολιάζουμε ή να τις ερμηνεύουμε δημόσια. Εκείνο που οφείλουμε, όμως, είναι να αποκαθιστούμε την πραγματική εικόνα όταν δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις για έναν ολόκληρο τόπο και για μια συλλογική προσπάθεια. Η Φουρνά συνεχίζει, οι άνθρωποί της συνεχίζουν και η “Νέα Ζωή στο Χωριό” συνεχίζει το έργο της».
Αναλυτικά στην ανάρτησή της γράφει: