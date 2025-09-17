Με την οικογένεια του «αργυρού» και σούπερ σταρ του NBA Γιάννη Αντετοκούνμπο επικοινώνησαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε η σύζυγος του.

«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου, θα φοβόσαστε να πάτε οπουδήποτε», της έγραψε στα αγγλικά ο χρήστης με τους 340 ακόλουθους και με μόλις δυο αναρτήσεις. Η Μαράια Ρίντλσπριγκερ ανέφερε ότι μπήκε στη διαδικασία να δημοσιοποιήσει το γεγονός για να μάθει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.

Με αφορμή λοιπόν το γεγονός, από την Ελληνική Αστυνομία, θέλησαν να ενημερώσουν την σύζυγο του Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι μπορεί να απευθυνθεί στις Αρχές.

«Η δυνατότητα να βρεθεί η ταυτότητα του «Hasan», όπως ήταν η υπογραφή του χρήστη, υπάρχει. Μπορεί να πάρει λίγο χρόνο αλλά θα εντοπιστεί» λέει αστυνομικός που υπηρετεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η Μαράια Ρίντλσπριγκερ θέλησε να δώσει την δική της απάντηση, μέσω των social media, λέγοντας ότι «οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!».

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την οικογένεια Αντετοκούνμπο, μετά το αρχικό ξάφνιασμα, ευχαρίστησαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ που τους ενημέρωσαν για τις δυνατότητες που τους δίνει ο νόμος.