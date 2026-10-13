Ραγδαίες είναι οι διπλωματικές εξελίξεις, καθώς ο Λευκός Οίκος ζήτησε επίσημα την παραίτηση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έπειτα από τις αποκαλύψεις για ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα.

Την απόφαση επιβεβαίωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, με την ανάλυση του Axios να αποκαλύπτει τους τρεις κρίσιμους λόγους που εξόργισαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η επίσημη επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο

Την είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου επιβεβαίωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, κατά τη διάρκεια της πρώτης της ενημέρωσης προς τους συντάκτες.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, η Ζακάρια επιβεβαίωσε ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Αμερικανίδας διπλωμάτη, επισημαίνοντας παράλληλα:

«Ήταν ένα εξαιρετικό στέλεχος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της έντονης δυσαρέσκειας που είχε εκφράσει δημόσια ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως «δεν είναι ευχαριστημένος» από τις αποκαλύψεις, ενώ ανώτεροι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι τόσο ο Τραμπ, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν «εξαιρετικά εξοργισμένοι».

Οι τρεις λόγοι που οδήγησαν στην αποπομπή σύμφωνα με το Axios

Σύμφωνα με την ανάλυση του ειδησεογραφικού δικτύου Axios, η απομάκρυνση της μακροχρόνιας πολιτικής συμμάχου του Προέδρου και πρώην αρραβωνιαστικιάς του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, σφραγίστηκε από μια σειρά αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων της Wall Street Journal.

Οι τρεις βασικές κατηγορίες που βάρυναν το κλίμα είναι οι εξής:

Ρεπορτάζ της WSJ αποκάλυψε ότι η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ για την εξόφληση λογαριασμού πιστωτικής κάρτας πριν από την ακρόαση επικύρωσής της από τη Γερουσία, υποσχόμενη σε αντάλλαγμα πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο δωρητής δεν κατέβαλε τα χρήματα. Προγενέστερη έρευνα ισχυρίστηκε ότι η Γκίλφοϊλ προώθησε τα συμφέροντα ελληνικής κατασκευαστικής και ενεργειακής εταιρείας, επιτρέποντας μάλιστα σε λομπίστα της να παρίσταται σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις. Σύμφωνα με τη WSJ, υπάρχουν ηχογραφημένες συνομιλίες στις οποίες η ίδια συζητά για μετακινήσεις με ιδιωτικά τζετ και φιλοξενία σε πολυτελείς υποδομές, προσφορές από πλούσιους Έλληνες επιχειρηματίες.

Τι απαντά η πλευρά της Γκίλφοϊλ

Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη πράξη.

Ο συνήγορός της αμφισβήτησε ευθέως την αυθεντικότητα των γραπτών μηνυμάτων που επικαλέστηκε η Wall Street Journal, ενώ η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα σημείωσε σε ανακοίνωσή της ότι η πρέσβειρα έχει τηρήσει πλήρως όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες και πρωτόκολλα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τους κανόνες ηθικής και τη δήλωση δώρων.