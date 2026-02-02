Ξεκίνησε σήμερα η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λευκάδας για τη γυναικοκτονία της Δώρας Ναστούλη που είχε συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία στο Αγρίνιο, τον Νοέμβριο του 2024.

Η δίκη εν τέλει διακόπηκε ως την ερχόμενη Δευτέρα, ωστόσο ολοκληρώθηκαν οι περισσότερες καταθέσεις.

Η μητέρα της αδικοχαμένης γυναίκας λύγισε μπροστά στη θέα του δράστη, τον κοίταξε και τον ρώτησε: «Γιατί τη σκότωσες;».

Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του δράστη προσπάθησε να ανασκευάσει την αρχική κατάθεσή της προβάλλοντας το επιχείρημα ότι ο γιος της έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Ακόμη, επιχείρησε να πείσει τους δικαστές ότι μετά τη δολοφονία της Δώρας, δεν επικοινώνησε με τον γιο της.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είχε τηλεφωνήσει μετά την αποτρόπαια πράξη του και είχε ομολογήσει τον φόνο. Υπό το βάρος των ερωτήσεων και των πιέσεων του συνηγόρου παραδέχτηκε τελικά την αρχική της κατάθεση.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου ισχυρίστηκε ότι ο δράστης έχει ψυχολογικά προβλήματα, όμως δεν προσκόμισε κανένα έγγραφο που να τα αποδεικνύει.

Κάποια λεπτά πριν ξεκινήσει η δίκη, περιγράφεται πως υπήρξε ένταση, όταν ο αδερφός της δολοφονημένης γυναίκας αντίκρισε για πρώτη φορά τον κατηγορούμενο.

Η 43χρονη Δώρα Ναστούλη ήταν μητέρα τριών παιδιών και έχασε τη ζωή της από τα πυρά του 30χρονου τότε, πρώην συντρόφου της, σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης δεν μπορούσε να δεχτεί ότι η Δώρα προχώρησε τη ζωή της και την παρενοχλούσε συστηματικά.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Η 43χρονη ήταν διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών. Μετά τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της είχε συνάψει σχέση με τον 30χρονο, αλλά η σχέση τους τελείωσε. Το επόμενο διάστημα η Δώρα Ναστούλη προχώρησε τη ζωή της και ήταν έτοιμη να αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της.

Την μοιραία ημέρα της δολοφονίας, τον Νοέμβριο του 2024, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα, έχοντας όπλο. Όπλο το οποίο μάλιστα προμηθεύτηκε ενώ, μερικούς μήνες πριν, οι Αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε, μετά από μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του το θύμα για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 30χρονος, παρόλο που του είχε αφαιρεθεί ο οπλισμός, ταξίδεψε στην Αθήνα, αγόρασε νέο όπλο από τη «μαύρη αγορά» και επέστρεψε στο Αγρίνιο.

Στη συνέχεια περίμενε μέχρι να φθάσει η γυναίκα στο σημείο που έλαβε χώρα η δολοφονία και όταν εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της, την αιφνιδίασε και μπήκε στο αυτοκίνητο από την πόρτα του συνοδηγού και στη συνέχεια την πυροβόλησε.

Μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο 30χρονος άφησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να περιφέρεται, φτάνοντας στην περιοχή της Μυρτιάς, όπου εντοπίστηκε μερικές ημέρες αργότερα.

Νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με την αδελφή του και της είχε πει «χτύπησα τη Δώρα». Την αποθήκη στην οποία είχε καταφύγει ο δολοφόνος της 43χρονης Δώρας, υπέδειξαν στους αστυνομικούς η μητέρα και η αδελφή του, οι οποίες φοβήθηκαν ότι θα μπορούσε να βάλει τέλος στη ζωή του. «Να παραδοθεί, να πληρώσει γι’ αυτό που έκανε, αλλά να μην αυτοκτονήσει, να μην τον σκοτώσουν», έλεγε τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα, η αδελφή του δράστη.

Δυνάμεις της ΟΠΚΕ προσέγγισαν την αποθήκη. Ο δράστης, κάθε φορά που ένιωθε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν πιο κοντά, έβαζε το όπλο του στον κρόταφο. Ο διαπραγματευτής κατάφερε να τον ηρεμήσει και στο τέλος μπήκε στην αποθήκη η αδελφή του, τον αγκάλιασε, του έπιασε τα χέρια και έτσι εκείνος άφησε το όπλο. Τότε μπήκαν στην αποθήκη οι αστυνομικοί, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Πηγή: agriniopress